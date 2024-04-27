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Тюменцам рассказали, по какому графику они получат пенсии и пособия в мае

График выплаты пенсий и пособий в Тюменской области в мае 2024 года

27 апреля 2024, 01:00
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, по какому графику они получат пенсии и пособия в мае

В первой половине мая тюменцев ждут длинные выходные в часть двух праздников: Дня Весны и Труда, а также Дня Победы. Вместе с этим в эти же числа жители должны получить важные социальные выплаты: пенсии и пособия. В каких числах ждать начислений в мае, рассказывает «Наш город».

Как отдыхаем в мае 2024?

Правительство России утвердило график праздничных и дополнительных выходных на 2024 год. Согласно ему, первый период праздничных выходных продлится четыре дня — с 28 апреля по 1 мая. Праздник Весны и Труда придется на среду.

Стоит помнить, что 27 апреля — рабочий день, несмотря на то, что это суббота. Выходной переместили на понедельник — 29 апреля. Во вторник, 30 апреля, все тоже отдыхают. На этот день перенесли выходной, который должен быть 2 ноября. Также рабочими днями будут 2 и 3 мая.

День Победы тоже подарит тюменцам череду выходных. Отдыхать жители будут с 9 по 12 мая включительно.

Таким образом, в мае 2024 года календарными нерабочими днями будут 4–5, 11–12, 18–19, 25–26 мая. А праздничными нерабочими днями — 1, 9 и 10 мая.

Фото: Изображение Midjourney

Когда же придут пенсии в мае 2024 года?

Социальных фонд РФ уведомил граждан, что несмотря на череду праздничных выходных, в мае все пенсии и пособия придут в стандартные сроки: 3-го, 5-го и 8-го числа. Досрочных выплат, как это были в предыдущие два года — не предусмотрено.

Доставка пенсий тюменцам начнется не раньше 3 мая. Это касается и начислений на карту, и выплат по почте. Завершится процесс выплаты пенсий 25-го мая. То есть, изменений никаких не предвидится.

Также, по традиции, ветераны получат единовременные выплаты к 9 мая. Они положены почти 40 тысячам участникам ВОВ и детям войны. Деньги перечислят автоматически, дополнительных заявлений или обращений не требуется.

Фото: Изображение Midjourney

График выплаты детский пособий на май 2024 года

Пособия детям в Тюменской области выплачиваются в один день — 3 числа текущего месяца за предыдущий. Если родители получают пособия через «Почту России», то доставка начнется с 1 мая и закончится 25 числа. Все зависит от графика работы почтовых отделений.

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#Нигина Азамова#Тюменская область#Деньги#Трудовые пенсии#Ежемесячное пособие
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