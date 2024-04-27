График выплаты пенсий и пособий в Тюменской области в мае 2024 года

Стоит помнить, что 27 апреля — рабочий день, несмотря на то, что это суббота. Выходной переместили на понедельник — 29 апреля. Во вторник, 30 апреля, все тоже отдыхают. На этот день перенесли выходной, который должен быть 2 ноября. Также рабочими днями будут 2 и 3 мая.