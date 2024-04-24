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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Эксперт рассказал, как избежать раздражения без причины

«Не быть вредителем»: тюменцам рассказали, как не раздражаться по пустякам

24 апреля 2024, 09:27
Фото: Изображение Midjourney

Эксперт рассказал, как избежать раздражения без причины

Каждый может столкнуться с ситуацией, когда с самого утра раздражает каждая мелочь. В таком состоянии довольно просто кому-нибудь навредить.

Как сообщает newia.ru, психиатр Аджоя Смоллс-Мантей видит несколько причин безосновательного раздражения. Например, к ним можно отнести усталость на работе, недосыпание, физический дискомфорт и злоупотребление алкоголем. Все эти моменты приводят к выработке кортизола, известного как гормон стресса.

Все под контролем

Находясь в агрессивном состоянии, человек не задумывается о причинах такого настроения. Но если хочется справиться с этой проблемой, нужно этим заняться — постараться стать менее эмоциональным и более разумным.

Прежде, чем срываться на других людей, нужно остановиться и задуматься о своих действиях, сказав себе: «Я испытываю раздражение и поэтому делаю вот это». Также можно попробовать оценить свое состояние по десятибалльной шкале.

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Довольно часто люди начинают настраивать себя на негатив сразу после пробуждения, представлять неприятные ситуации, которые могут произойти в течение дня. Фактически, они прописывают сценарий дня и следуют ему. Чтобы день не пошел по негативному сценарию, нужно перебить плохие мысли.

Подготовка к встречам

Подготовка к совещанию или собеседованию — стрессовый фактор, из-за которого зачастую растет раздражительность. В таких случаях одного позитивного настроя может не хватить, поэтому вместо шаблонного «все будет хорошо» лучше сказать себе: «Любое состояние не может длиться вечно, моё раздражение скоро пройдёт, и я смогу сосредоточиться на текущей задаче».

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Также нужно помнить, что подготовка — не просто набросок плана, а сложный процесс, который включает в себя многие моменты. Надо быть готовым, что разговор может пойти не по задуманному сценарию.

Техника глубокого дыхания

Психологи утверждают, что раздражительность проявляется в результате включения режима «бей или беги», который достался современным людям от предков. Это обычная реакция на вещи, которые тело принимает за опасность. С этим помогут справиться несколько глубоких вдохов.

Так называемые «физиологические вдохи» — это повторение двух коротких вдохов в чередовании с одним длинным. Для снижения уровня гормона стресса хватит трех-пяти раз.

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Поработал — отдохнул

Постоянная работа приводит к выгоранию — сначала психологическому, а затем и физическому. Такое состояние — прямой путь к депрессии, поэтому доводить себя до него нельзя. Психологи рекомендую награждать себя отдыхом, но если даже он не помог, то лучше обратиться к специалисту, который поможет разобраться в причинах.

Ранее психиатр Полина Сотникова рассказала «Нашему городу» о причинах подростковых суицидов. Специалист объяснила, почему некоторые дети записывают видео и запускают трансляции перед смертью.

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