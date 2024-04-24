«Не быть вредителем»: тюменцам рассказали, как не раздражаться по пустякам

Постоянная работа приводит к выгоранию — сначала психологическому, а затем и физическому. Такое состояние — прямой путь к депрессии, поэтому доводить себя до него нельзя. Психологи рекомендую награждать себя отдыхом, но если даже он не помог, то лучше обратиться к специалисту, который поможет разобраться в причинах.