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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

Возле кладбища в Тюмени обнаружили незаконную лавку ритуальных услуг

Незаконную лавку ритуальных услуг обнаружили возле тюменского кладбища

24 апреля 2024, 07:55
Фото: Департамент лесного комплекса Тюменской области

Возле кладбища в Тюмени обнаружили незаконную лавку ритуальных услуг

Постройку нашли в лесу в районе Червишевского кладбища. Владельцу вагончика грозит крупный штраф.

В лесу возле Червишевского кладбища нашли незаконную лавку ритуальных услуг. Ее обнаружил работник Тюменьлеса, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Возле вагончика находились кресты, столики и скамейки, однако их владельца установить не удалось. Для привлечения бизнесмена к ответственности в полицию и органы местного самоуправления направлены запросы.

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За незаконное использование лесного участка физическим лицам грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей, должностным — от 50 до 100 тысяч, юридическим — от 200 до 300 тысяч.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут кафе на Жуковского. Местный житель сжег его в ночь на 16 февраля 2022 года.

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#Любовь Селезнева#Общество#Бизнес#Тюмень#Лес#Тюменская область#Новости тюмени#Похороны#Кладбище
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