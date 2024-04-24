Незаконную лавку ритуальных услуг обнаружили возле тюменского кладбища

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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В лесу возле Червишевского кладбища нашли незаконную лавку ритуальных услуг. Ее обнаружил работник Тюменьлеса, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.
Возле вагончика находились кресты, столики и скамейки, однако их владельца установить не удалось. Для привлечения бизнесмена к ответственности в полицию и органы местного самоуправления направлены запросы.
За незаконное использование лесного участка физическим лицам грозит штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей, должностным — от 50 до 100 тысяч, юридическим — от 200 до 300 тысяч.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени снесут кафе на Жуковского. Местный житель сжег его в ночь на 16 февраля 2022 года.