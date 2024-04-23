Сгоревшее в результате поджога кафе в Тюмени пойдет под снос

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:57
По иску прокуратуры в Тюмени снесут кафе «Кебаб Хаус» на Жуковского. Здание было почти полностью уничтожено огнем в ночь на 16 февраля 2022 года.
Установлено, что к этому причастен местный житель. Он облил здание бензином, разведенным с моторным маслом, после чего поджег. По словам владельца заведения, убытки составили как минимум 18 миллионов рублей.
В ходе проверки выяснилось, что здание было снято с кадастрового учета в июле 2023 года. Департамент земельных отношений и градостроительства администрации Тюмени не выдавал разрешение на строительство, а земельный участок находился в аренде.
В связи с этим, прокуратура Ленинского округа предъявила иск к бизнесмену и возложила на него обязанности по сносу и освобождению земельного участка. Суд удовлетворил исковое заявление, исполнение решения суда на контроле у прокуратуры.
Ранее «Наш город» сообщал, что в центре Тюмени для проведения КРТ изымают земли. Под изъятие попали 60 участков с гаражами.