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Кладбище

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На благоустройство кладбища, где похоронены бойцы СВО, потратят миллионы рублей
Тюменские власти определились с выбором порядной организации которая займется работами на секторе № 28 кладбища Червишевское-5. Контракт стоимостью 22,7 миллиона рублей заключен с компанией «Стройгрупп».
13 октября, 09:04
На благоустройство кладбища, где захоронены тюменские бойцы СВО, потратят миллионы
Тендер стоимостью 22,7 миллиона рублей размещен на портале Госзакупки. В документации указано, что в срок до 15 ноября 2024 года подрядная организация должна будет привести в порядок сектор 28 кладбища Червишевское-5.
17 сентября, 05:21
Текутьевское кладбище в Тюмени ждет трансформация
В настоящее время разработкой концепции кладбища занимаются архитекторы, ландшафтные дизайнеры, урбанисты и историки на воркшопе «Проспекты памяти», который проходит в рамках фестиваля «Открытый город» в Москве.
9 сентября, 04:41
Когда в Тюмени откроют крематорий
Крематорий в Тюмени, строительство которого ведется в настоящее время в районе кладбища Червишевское-5, могут запустить в эксплуатацию до конца осени. Об этом сообщила представитель организации «Луч» Екатерина Мадьярова.
27 августа, 04:32
Хоронят практически на дороге: в Тюмени на кладбище для ВИПов не хватает мест
Умерших людей приходится хоронить прямо на центральной аллее на кладбище «Червишевское-3» — мест в секторе катастрофически не хватает.
15 июля, 04:08
На кладбище в Тюмени построят дороги за 50 миллионов рублей
Сейчас власти ищут подрядчика, который займется строительством. Дороги он будет должен построить до конца октября.
4 июля, 09:09
«Надо их до морга прокатить»: мужчина встретил сектантов на кладбище под Тюменью
Молодые люди создали алтарь, чтобы «сфоткаться». Мужчине удалось их прогнать, но к нему у пользователей соцсетей тоже возникли вопросы.
18 июня, 06:24
Сжигать, закапывать в корнях деревьев? Какие способы погребения предлагают тюменцам
27 мая, 08:28
Незаконную лавку ритуальных услуг обнаружили возле тюменского кладбища
Постройку нашли в лесу в районе Червишевского кладбища. Владельцу вагончика грозит крупный штраф.
24 апреля, 07:55
Власти Тобольска сэкономили миллионы рублей на кладбище
На 5 миллионов рублей меньше потратит администрация Тобольска на работы по содержанию «Завального кладбища» с захоронениями тел декабристов. Реставрацию объекта проведут за 132,2 миллиона рублей. Начальная цена лота составляла 137 миллионов рублей.
23 апреля, 05:23
Стоимость похоронных услуг в Тюмени выросла на треть
Минимальный набор похоронных услуг в этом году обойдется почти в 30 тысяч рублей. Рост цен эксперты назвали закономерным.
4 апреля, 02:48
Тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев
1 апреля, 09:42
2023
Уснул на погосте и остался без денег. Тюменца обворовали на Текутьевском кладбище
Шёл домой через кладбище, но не дошёл, уснул прямо на погосте. А когда проснулся, обнаружил, что остался без телефона, банковской карты и денег.
18 декабря 2023, 10:58
В Тюмени построят новую дорогу до кладбища Червишевское
В Тюмени к 2040 году построят новую дорогу до Червишевского кладбища. Соответствующая информация опубликована в генеральном плане развития города.
17 декабря 2023, 07:25
Тюменец уснул на кладбище и умер
В Тобольске на Завальном кладбище скончался мужчина. По словам очевидцев, погибший решил переночевать на лавочке у церкви. В результате скончался от переохлаждения.
30 октября 2023, 08:25
Семья тюменского экс-депутата построила собственную усыпальницу
Склеп из черно-белого мрамора расположен на кладбище Червишевское-2 напротив церкви Лазаря Четверодневного. На камне имеется гравированная надпись «На всё воля Божья». Над входом в усыпальницу указано, что здесь покоятся члены семьи Чемезовых.
29 октября 2023, 11:54
Тюменская активистка накормила детей грибами с кладбища
21 сентября 2023, 03:30
В Тюмени благоустроят сектор Червишевского кладбища для участников СВО
Муниципальные власти Тюмени проведут работы на кладбище. Здесь появятся новые бордюры, ограждения и тротуар.
5 сентября 2023, 11:38
Таинственную могилу обнаружили в Гилевской роще Тюмени
Внимательные тюменцы обнаружили могилу неизвестного происхождения на территории Гилевской рощи. Найти захоронение не так-то просто. Необходимо спуститься к смотровой площадке, перелезть через забор. И несмотря на то, что захоронению более 8 лет, власти города ничего не знают об этом.
5 сентября 2023, 07:58
Ревизию мертвецов проведут на 13 кладбищах в Тюмени
Власти Тюмени ищут подрядчика для инвентаризации покойников.
20 июля 2023, 12:08

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