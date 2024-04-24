Крадут 80 миллионов в месяц! Новые схемы мошенничества в Тюменской области

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Одна из самый актуальных схем мошенничества на сегодняшний день — фейковая замена полиса. Обычно мошенник звонит под видом страховщика и уговаривает жертву заменить полис, сообщая, что его документ истек или нуждается в обновлении.
Чтобы не заморачиваться с бумагами, жертве говорят скачать приложение, которая якобы создано Минздравом, но на деле является фишинговой программой. В нее пользователь вводит свои данные и мошенник получает полный доступ к устройству, в том числе и к банковским приложениям.
«По сути, это те же самые сомнительные ссылки, на которые уже мало кто ведется. Только сейчас это все замаскировано по приложение, что вызывает меньше подозрений. Такой метод позволяет вывести все, что есть у жертвы на картах собственноручно. А потому ни в коем случае нельзя качать приложения по советам звонящих и вносить туда какие-то личные данные», — говорит IT-специалист Даниил Нечаев.
Однако в ходу не только эта схема, но и все прочие со звонками, якобы, из ФСБ, банка или мобильного оператора. Однако и в этих случаях есть обновления — теперь мошенники не всегда действуют агрессивно. Многие предлагают людям выгоду — открыть какой-то накопительный счет под высокий процент дохода или заработать на криптовалюте.
Так тюменка лишилась 15 миллионов рублей, мошенники уверяли ее, что переводят средства на криптовалютную биржу, где они приумножатся, однако женщине деньги никто не вернул вовсе. К тому же за прошедшею неделю в сумме мошенники украли у жителей Тюменской области 79 миллионов рублей.
Не секрет, что злоумышленники пользуются психологическими ловушками, которые под жертву выбираются индивидуально. Методы работы классические — кнут и пряник.
«Пенсионеров проще запугать, а молодежь развести на „выгодное вложение“. Поэтому бабушкам и дедушкам звонят с новостями о том, что кто-то у них что-то украл или родственник в беде, а молодежи советуют инвестиции. К тому же мошенники неплохо мимикрируют под представителей специальностей, которыми они представляются», — говорит психолог Петр Зосимов.
Эксперт давно занимается изучением паттернов поведения мошенников и он вывел закономерность — эти люди не так умны, как кажется. Действуют они по установленной схеме и расколоть их достаточно просто, так как такими делами промышляют обычно не очень образованные люди.
«Просто начните задавать вопросы, связанные с темой звонка, на которые вы знаете ответ. Спрашивайте обо всем и с высокой долей вероятности звонящий не выдержит и сам бросит трубку. Важно не впадать в позицию жертвы, а нападать в ответ, нельзя дать себя задавить и позволить эмоциями управлять вашим поведением», — рекомендует специалист.
Также важно побрести привычку проверять любую информацию, которая вам поступает. Подумайте, кто может подтвердить или опровергнуть то, что вам сообщили по телефону или написали в чате. Свяжитесь с этим человеком или ведомством и не забывайте, что данные вашей карты лучше никогда и никому не сообщать что бы ни случилось.
Однако не всегда мошенники звонят или вымогают деньги в переписке. Порою им достаточно взломать ваш аккаунт и получить доступ к средствам или чатам с близкими людьми, у которых обманщик от вашего имени будет вымогать деньги. Для того, чтобы обезопасить ваши аккаунты в социальных сетях или мессенджерах используйте двухфакторную аутентификацию, однако и этот метод — не панацея.
А потому стоит продумать подобный сценарий заранее — заведите с родственниками и близкими кодовое слово, которое будет означать, что на связи именно вы. При появлении странных просьб попросите человека назвать это слово и тогда обман станет очевидным.
Помните, что мошенники могут подделать даже голос вашего знакомого, а потому будьте особенно бдительны.