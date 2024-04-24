Крадут 80 миллионов в месяц! Новые схемы мошенничества в Тюменской области

Также важно побрести привычку проверять любую информацию, которая вам поступает. Подумайте, кто может подтвердить или опровергнуть то, что вам сообщили по телефону или написали в чате. Свяжитесь с этим человеком или ведомством и не забывайте, что данные вашей карты лучше никогда и никому не сообщать что бы ни случилось.