«Одолжите 60 тысяч»: мошенники взломали аккаунт помощника руководителя тюменского СК

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенники начали применять новую жесткую систему развода — присылают сообщения от коллеги или руководителя с известием о некой проверке. После сообщают, что якобы сообщает, что с «вашего рабочего устройства утекли данные компании и теперь вам грозит уголовная статья и реальный срок». Традиционно выход из данной ситуации предлагают «найти» с помощью круглой суммы денег. Если жертва верит в эту историю, то злоумышленник благополучно получает денежные средства и исчезает.