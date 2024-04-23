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Мошенники взломали аккаунт помощника руководителя тюменского СК

«Одолжите 60 тысяч»: мошенники взломали аккаунт помощника руководителя тюменского СК

23 апреля 2024, 08:11
Фото: 1MI

Мошенники взломали аккаунт помощника руководителя тюменского СК

Мошенники взломали аккаунт в WhatsApp старшего помощника руководителя управления следственного управления СК РФ по Тюменской области Людмилы Галстян. С ее номера телефона контактам начали приходить сообщения с просьбой одолжить круглую денежную сумму.
«Добрый день, мне неудобно просить, можете одолжить 60 000 рублей на пару часов на карту? Я заказ не могу оплатить, лимит на основной карте. Если есть возможность, я сейчас скину куда перевести», — указано в сообщении.
Фото: nashgorod.ru

«Наш Город» попытался получить комментарий в СУ СК по Тюменской области по данному факту. Однако оперативно сделать это не удалось — абонент оказался временно недоступен.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенники начали применять новую жесткую систему развода — присылают сообщения от коллеги или руководителя с известием о некой проверке. После сообщают, что якобы сообщает, что с «вашего рабочего устройства утекли данные компании и теперь вам грозит уголовная статья и реальный срок». Традиционно выход из данной ситуации предлагают «найти» с помощью круглой суммы денег. Если жертва верит в эту историю, то злоумышленник благополучно получает денежные средства и исчезает.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Мошенники
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