«Одолжите 60 тысяч»: мошенники взломали аккаунт помощника руководителя тюменского СК

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:13
«Добрый день, мне неудобно просить, можете одолжить 60 000 рублей на пару часов на карту? Я заказ не могу оплатить, лимит на основной карте. Если есть возможность, я сейчас скину куда перевести», — указано в сообщении.
«Наш Город» попытался получить комментарий в СУ СК по Тюменской области по данному факту. Однако оперативно сделать это не удалось — абонент оказался временно недоступен.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенники начали применять новую жесткую систему развода — присылают сообщения от коллеги или руководителя с известием о некой проверке. После сообщают, что якобы сообщает, что с «вашего рабочего устройства утекли данные компании и теперь вам грозит уголовная статья и реальный срок». Традиционно выход из данной ситуации предлагают «найти» с помощью круглой суммы денег. Если жертва верит в эту историю, то злоумышленник благополучно получает денежные средства и исчезает.