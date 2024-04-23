Трезвый май: в Тюмени временно не будут продавать алкоголь

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Приобрести напитки «с градусом» горожане не смогут в эти дни с 8:00 до 21:00. Ограничения продажи алкоголя в городе действует в соответствии с постановлением администрации Тюмени.
При этом под запретом продажа спиртных напитков только в магазинах и гипермаркетах — в барах, пабах, кафе, ресторанах алкогольные напитки будут в свободной продаже.
Следует заметить, что в мае в Тюмени трезвыми будут не только праздничные дни 1 и 9 мая. Также запрет на продажу спиртных напитков будет действовать в день проведения последнего звонка в школах — 24 мая.
В июне алкоголь не продадут в Международный день защиты детей, 1 июня, День России, 12 июня, День молодежи, 23 июня.