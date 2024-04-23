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Published Сегодня, 07:41

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В Тюмени запретят продажу алкоголя

Трезвый май: в Тюмени временно не будут продавать алкоголь

23 апреля 2024, 07:41
Фото: 1MI

В Тюмени запретят продажу алкоголя

Запрет на продажу в магазинах алкогольных напитков, в том числе слабоалкогольных и пива, будет действовать в Праздник Весны и Труда, 1 мая, и День Победы, 9 мая.

Приобрести напитки «с градусом» горожане не смогут в эти дни с 8:00 до 21:00. Ограничения продажи алкоголя в городе действует в соответствии с постановлением администрации Тюмени.

При этом под запретом продажа спиртных напитков только в магазинах и гипермаркетах — в барах, пабах, кафе, ресторанах алкогольные напитки будут в свободной продаже.

Следует заметить, что в мае в Тюмени трезвыми будут не только праздничные дни 1 и 9 мая. Также запрет на продажу спиртных напитков будет действовать в день проведения последнего звонка в школах — 24 мая.

В июне алкоголь не продадут в Международный день защиты детей, 1 июня, День России, 12 июня, День молодежи, 23 июня.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Алкоголь#Новости тюмени#Запрет#Продажа алкоголя#Майские праздники
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