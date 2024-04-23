«Вода будет высокой до 9 мая»: паводок в Тюменской области продлится еще три недели

Одновременно с подъемом воды в Ишиме в Абатском районе наблюдается интенсивный рост уровня реки Тобол в селе Коркино Упоровского района. Прирост за сутки составил почти 1,5 метра. В селе Упорово река еще в русле -пик паводка там ожидают 28 апреля. Подготовка к большой воде продолжается.