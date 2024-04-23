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Published Сегодня, 07:04

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Пик паводка в Ишимском районе пройден

«Вода будет высокой до 9 мая»: паводок в Тюменской области продлится еще три недели

23 апреля 2024, 07:04
Фото: тг-канал Александр Моор

Пик паводка в Ишимском районе пройден

Паводок в Тюменской области продлится в течение 2-3 недель. Особенностью половодья этого года в регионе является продолжительный по времени период высокой воды. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Вплоть до 9 мая вода будет высокой. Ситуация будет оставаться напряженной. Такого паводка на территории Тюменской области еще не проходило», — отметил Моор.

На данный момент уровень воды снижается в реке Ишим в районе города Ишим. В понедельник, 22 марта, был пройдет пик половодья, когда вода достигла отметки 10,64 метра.

«После обеда началось снижение уровня Ишима. На утро 23 апреля снижение составило 11 сантиметров. Сейчас вода двигается вниз по течению в сторону Абатского района. В Казанском районе также наблюдается снижение воды. Сейчас главная задача — круглосуточное окарауливание защитных сооружений для оперативного выявления и устранения протечек», — сообщил Моор.

Одновременно с подъемом воды в Ишиме в Абатском районе наблюдается интенсивный рост уровня реки Тобол в селе Коркино Упоровского района. Прирост за сутки составил почти 1,5 метра. В селе Упорово река еще в русле -пик паводка там ожидают 28 апреля. Подготовка к большой воде продолжается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районеобхявили экстренную эвакуацию из-за резкого подъема уровня воды в Тоболе. От цивилизации паводком отрезаны Тушнолобовкое сельское поселение, деревни Водолазово, Максимова, Земляная,.

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