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Экстренную эвакуацию объявили в Абатском районе

«Поток воды небывалой силы!» Экстренную эвакуацию объявили в Абатском районе

23 апреля 2024, 06:30
Фото: тг-канал Александр Моор

Экстренную эвакуацию объявили в Абатском районе

Решение о проведении экстренной эвакуации граждан всех населённых пунктов, расположенных в зоне подтопления, приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.
«На реке Ишим идет критический подъем воды. Поток небывалой силы! Жильцам домов, которые находятся в зоне подтопления, необходимо эвакуироваться в ближайшее время», — обратился к селянам глава муниципалитета Игорь Васильев.

По его словам в Абатском районе развёрнуты пункты временного размещения и работает к круглосуточном режиме пункт временного хранения имущества в селе Абатское.

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В настоящее время уровень воды в Ишиме в районе села Абатское составляет 770 см выше нулевой отметке — за сутки вода поднялась на 69 сантиметров. При достижении 960 см вода из реки выйдет на пойму.

Уже отрезаны водой Тушнолобовкое сельское поселение, деревни Земляная, Максимова, Водолазово. Пик паводка в муниципалитете ожидают с 24 по 26 апреля.

Ранее «Наш Город» писал, что за последние сутки уровень воды в реке Тобол в районе упоровского села Коркино увеличился на 1,44 метра — до 714 см выше нуля поста. Абсолютным максимумом является отметка 804 сантиметра.

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