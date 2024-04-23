«Не ждите, когда вода подойдет к домам»: в тюменском селе возвели огромную насыпь

За последние сутки уровень Тобола поднялся на 144 сантиметра — до 714 сантиметров выше нуля поста. Абсолютным максимумом является отметка 804 сантиметра — такой высоты уровень Тобола достигал в мае 2016 года. В Упорово также уровень Тобола поднялся — за сутки более чем на полметра, до отметки 550 сантиметров. Абсолютным максимумом является отметка 781 сантиметр выше нуля поста. Такой уровень в Тоболе был зарегистрирован 21 мая 2016 года.