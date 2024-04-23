«Не ждите, когда вода подойдет к домам»: в тюменском селе возвели огромную насыпь

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
За последние сутки уровень Тобола поднялся на 144 сантиметра — до 714 сантиметров выше нуля поста. Абсолютным максимумом является отметка 804 сантиметра — такой высоты уровень Тобола достигал в мае 2016 года. В Упорово также уровень Тобола поднялся — за сутки более чем на полметра, до отметки 550 сантиметров. Абсолютным максимумом является отметка 781 сантиметр выше нуля поста. Такой уровень в Тоболе был зарегистрирован 21 мая 2016 года.
По словам главы Упоровского района Леонида Саукова, в период подъема воды весь периметр земляной насыпи будет под контролем сотрудников МЧС. Спасатели будут контролировать целостность насыпи, чтобы в случае подтекания воды можно было принять меры.
«Только слаженная и четко скоординированная работа поможет быстро среагировать на угрозу размыва насыпи. К нашим населенным пунктом подступает вода, поэтому не ждите, когда вода подойдёт к домам», — обратился Сауков к жителям района.
И рекомендовал селянам взять документы, необходимые вещи, лекарства и переехать на время к родственникам или в пункты временного размещения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ишиме начал снижаться уровень воды — за сутки в районе города вода убыла на 11 сантиметров (уровень составляет 1053 см), в Ильинке Казанского района — на 5 сантиметров (уровень 845 см).