Большая вода идет из Кургана: уровень воды в Тоболе поднялся почти на 1,5 метра

В реке Ишим в районе села Ильинка Казанского района и города Ишим за сутки уровень воды снизился на 5 и 11 см соответственно. В Ильинке уровень воды в реке составляет 845 см (превышение критической отметки на 45 см), в городе Ишим — 10,53 метра (превышение критической отметки на 2,03 метра).