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Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Уровень воды в Тоболе поднялся за сутки почти на 1,5 метра

Большая вода идет из Кургана: уровень воды в Тоболе поднялся почти на 1,5 метра

23 апреля 2024, 03:53
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Уровень воды в Тоболе поднялся за сутки почти на 1,5 метра

Почти на полтора метра поднялся уровень воды за сутки в реке Тобол в районе села Коркино Упоровского района. По данным гидрологического бюллетеня вода поднялась на 1,44 метра и достигла отметки 714 см выше нуля поста.

В районе села Упорово уровень в Тоболе увеличился за сутки на 56 см — до отметки 550 см, в Ялуторовске и Иевлево вода прибыла на 10 и 9 см соответственно — 471 и 409 см выше нуля поста.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Резкий рост уровня воды отмечен за сутки в Иртыше — в районе села Демьянское Уватского района вода поднялась за последние 24 часа на 1,29 метра — до отметки 669 см (критическая — 1064 см). В Увате уровень Иртыша увеличился за сутки на 30 см — до 791 см выше нуля поста (критическая отметка 1285 см).

В реке Ишим в районе села Абатское подъем воды за сутки составил 69 см — вода достигла отметки 770 см (критическая отметка 960 см), в районе села Викулово уровень вырос на 30 см — до 515 см выше нулевой отметки (критическая отметка — 1000 см).

В реке Ишим в районе села Ильинка Казанского района и города Ишим за сутки уровень воды снизился на 5 и 11 см соответственно. В Ильинке уровень воды в реке составляет 845 см (превышение критической отметки на 45 см), в городе Ишим — 10,53 метра (превышение критической отметки на 2,03 метра).

Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе ждут большую воду в течение ближайших дней. В муниципалитете идут работы под подготовке к паводку, проводится эвакуация населения.

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