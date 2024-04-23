В Тюмени открылась вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей. За что будут платить?

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Директору по строительству в одной из компаний Тюмени обещают платить ежемесячно до 450 тысяч рублей. В обязанности будет входить руководство строительным подразделением генерального подрядчика, организация и контроль работ по проектам с нулевого цикла до передачи заказчику, подготовка к строительству объектов капитального строительства и управление строительством, сдача и приемка объекта, контроль работы подрядных организаций.
От кандидата требуется высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства, опыт работы в должности руководителя от 3 до 6 лет.
Руководителю IT проектов с опытом работы более 6 лет обещают платить 500 тысяч рублей в месяц. Основные обязанности — управлять проектом, контролировать сроки, анализировать проблемы, предлагать изменения в организации процесса, включая набор или увольнение сотрудников и т. д. От кандидата требуются высшее техническое/экономическое /IT образование, опыт внедрения IT-решений, управления проектами, предпочтительно биллинговых комплексов, опыт работы в должностях, подразумевающих координацию и отслеживание большого числа исполнителей как в своей компании, так и в компаниях-подрядчиках и компаниях-заказчиках, знание прикладных программ.
Специалисту по продаже новостроек и эксклюзивных объектов недвижимости обещают ежемесячный заработок до 400 тысяч рублей. При этом опыт работы не требуется — в компании готовы обучить сотрудника, предоставить личного наставника и обеспечить полное юридическое сопровождение.
Директор по продажам автомобилей сможет зарабатывать в месяц в Тюмени 450 тысяч рублей. Требуется опыт работы 3-6 лет, высшее образование, лидерские и управленческие навыки, умение принимать решения и разрешать сложные вопросы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени открылись вакансии с вариантами подработки на майские праздники. Требуются курьеры, пекари, официанты. Работодатели заверяют, что за неделю можно заработать порядка 30 тысяч рублей.