В Тюмени открылась вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей. За что будут платить?

Руководителю IT проектов с опытом работы более 6 лет обещают платить 500 тысяч рублей в месяц. Основные обязанности — управлять проектом, контролировать сроки, анализировать проблемы, предлагать изменения в организации процесса, включая набор или увольнение сотрудников и т. д. От кандидата требуются высшее техническое/экономическое /IT образование, опыт внедрения IT-решений, управления проектами, предпочтительно биллинговых комплексов, опыт работы в должностях, подразумевающих координацию и отслеживание большого числа исполнителей как в своей компании, так и в компаниях-подрядчиках и компаниях-заказчиках, знание прикладных программ.