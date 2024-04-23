Яйца из будущего выпускала тюменская птицефабрика. Предприятие оштрафовали

Также специалисты ведомства обнаружили, что птицу на предприятии кормят кормами, не прошедшими термическую обработку, а на территории птицефабрики обитает синантропная птица, что может послужить причиной возникновения гриппа. В зоне убоя и переработки, при въезде/выезде на территорию/с территории производственных площадок отсутствуют дезбарьеры для обработки.