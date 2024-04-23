Яйца из будущего выпускала тюменская птицефабрика. Предприятие оштрафовали

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В частности, в ходе осмотра 19 марта яйцеклада № 1 (СГП №1) инспекторы обнаружили куриные яйца с датами сортировки/упаковки 20.03.2024 г., 21.03.2024 г., 22.03.2024 г. При этом производственные ветеринарно-сопроводительные документы на указанные яйца отсутствовали.
«При указании при маркировке упаковок дат, не соответствующих фактическому производству продукции, происходит изменение сроков годности, что является недопустимым», — отметили в Россельхоздзоре.
Также специалисты ведомства обнаружили, что птицу на предприятии кормят кормами, не прошедшими термическую обработку, а на территории птицефабрики обитает синантропная птица, что может послужить причиной возникновения гриппа. В зоне убоя и переработки, при въезде/выезде на территорию/с территории производственных площадок отсутствуют дезбарьеры для обработки.
Как пояснили в ведомстве, в феврале 2023 года по итогам проверки на птицефабрике были выявлены аналогичные нарушения. «Пышминской» были даны рекомендации по устранению нарушений ветеринарного законодательства. Однако птицефабрика эти требования не выполнила.
В этот раз управлением Россельхознадзора привлекло птицефабрику «Пышминская» к административной ответственности по и назначило выплату штрафа.
Птицефабрика «Пышминская» работает на территории Тюменской области с 1999 года. Директором и учредителем является Сергей Тимофеев.
Предприятие специализируется на разведении сельскохозяйственной птицы, торговле яйцами, производстве мяса и готовых кормов, является активным участников системы Госзакупок.
По итогам 2023 года выручка птицефабрики увеличилась на 30% и составила 2,2 миллиарда рублей, чистая прибыль выросла на 250% — до 250 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую птицефабрику «ПРОДО Тюменский бройлер» оштрафовали на полмиллиона рублей за изготовление куриных яиц с содержанием опасных антибиотиков.