За продажу опасных яиц тюменскую птицефабрику оштрафовали на полмиллиона рублей

По итогам 2023 года выручка компании увеличилась на 10% и составила 6,2 миллиарда рублей, чистая прибыль возросла на 102% — до 796,5 миллиона рублей. Компания является активным участником системы госзакупок. Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО «ПРОДО ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР» инициирована 131 проверка. В 23 из них выявлены нарушения.