За продажу опасных яиц тюменскую птицефабрику оштрафовали на полмиллиона рублей

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Published Сегодня, 06:46
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Опасные яйца обнаружили в ходе проверки специалисты Россельхознадзора по Тюменской области и обратились с иском в суд. Было установлено, что птицефабрика реализовала 1,8 тысячи опасных куриных яиц. Суд требования ведомства удовлетворил и привлек предприятие к административной ответственности по статье КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов».
Компания «ПРОДО Тюменский бройлер» работает в регионе с 1996 года. Гендиректором предприятия является Виктор Шалюпа, учредителем — ООО «Продо Финанс». Основной вид деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы.
По итогам 2023 года выручка компании увеличилась на 10% и составила 6,2 миллиарда рублей, чистая прибыль возросла на 102% — до 796,5 миллиона рублей. Компания является активным участником системы госзакупок. Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании АО «ПРОДО ТЮМЕНСКИЙ БРОЙЛЕР» инициирована 131 проверка. В 23 из них выявлены нарушения.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменское ООО «Молоко» произвело более 13 тонн молочной продукции из сырья неизвестного происхождения. Компании объявлено предостережение.