Власти Тобольска сэкономили миллионы рублей на кладбище

Согласно документации, опубликованной на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит привести в порядок часть кладбища, на которой расположены тринадцать могил, признанных памятникам истории, и Церковь Семи Отроков. Кроме того, необходимо отремонтировать сети тепло- и водоснабжения, наружного освещения, пешеходные дорожки и автомобильные проезды обновить малые архитектурные формы. Все работы должны быть выполнены до 30 сентября 2025 года.