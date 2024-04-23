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Администрация Тобольская потратит 132 миллиона на содержание Завального кладбища

Власти Тобольска сэкономили миллионы рублей на кладбище

23 апреля 2024, 05:23
Фото: 1MI

Администрация Тобольская потратит 132 миллиона на содержание Завального кладбища

На 5 миллионов рублей меньше потратит администрация Тобольска на работы по содержанию «Завального кладбища» с захоронениями тел декабристов. Реставрацию объекта проведут за 132,2 миллиона рублей. Начальная цена лота составляла 137 миллионов рублей.

Согласно документации, опубликованной на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит привести в порядок часть кладбища, на которой расположены тринадцать могил, признанных памятникам истории, и Церковь Семи Отроков. Кроме того, необходимо отремонтировать сети тепло- и водоснабжения, наружного освещения, пешеходные дорожки и автомобильные проезды обновить малые архитектурные формы. Все работы должны быть выполнены до 30 сентября 2025 года.

Отметим, что на участие в аукционе было подано всего две заявки. Первая компания предложила выполнить работы по благоустройству за 132,9 миллиона рублей, победитель — за 132,2 миллиона.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут подрядную организацию, которая отреставрирует за 50 миллионов рублей флигель дома Буркова на пешеходном бульваре по улице Дзержинского. Заявки на участие принимают до 2 мая 2024 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Кладбище#Госзакупки#Реставрация
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