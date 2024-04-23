Власти Тобольска сэкономили миллионы рублей на кладбище

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Согласно документации, опубликованной на портале Госзакупки, подрядной организации предстоит привести в порядок часть кладбища, на которой расположены тринадцать могил, признанных памятникам истории, и Церковь Семи Отроков. Кроме того, необходимо отремонтировать сети тепло- и водоснабжения, наружного освещения, пешеходные дорожки и автомобильные проезды обновить малые архитектурные формы. Все работы должны быть выполнены до 30 сентября 2025 года.
Отметим, что на участие в аукционе было подано всего две заявки. Первая компания предложила выполнить работы по благоустройству за 132,9 миллиона рублей, победитель — за 132,2 миллиона.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут подрядную организацию, которая отреставрирует за 50 миллионов рублей флигель дома Буркова на пешеходном бульваре по улице Дзержинского. Заявки на участие принимают до 2 мая 2024 года.