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На тюменском Арбате отреставрируют флигель дома Буркова за 50 млн рублей

На реставрацию здания на тюменском Арбате потратят 50 миллионов

15 апреля 2024, 08:20
Фото: 2 ГИС

На тюменском Арбате отреставрируют флигель дома Буркова за 50 млн рублей

Тюменские власти ищут подрядчика, который проведет работы по реставрации флигеля дома им. В. П. Буркова, расположенного в районе пешеходного бульвара на Дзержинского. На эти цели из бюджета выделяют более 50 миллионов рублей.

В документации, опубликованной на портале Госзакупки, указано, что в срок до 31 декабря 2024 года подрядная организация должна будет провести реставрацию кладки наружных стен фасада, выполнить работы по восстановлению межэтажного перекрытия, выполнить демонтаж деревянной лестницы, крыльца, окон и дверей с последующей установкой новых.

Заявки на участие будут принимать до 2 мая 2024 года.

Отметим, дом Буркова был возведен в Тюмени в конце XIX века. В 1905 году, когда в стране начались революционные волнения, на цокольном этаже дома проводили собрания легального Клуба союза рабочих Тюмени.

В годы Великой Отечественной войны в особняке проживал первый секретарь обкома партии Кошелев со своей семьёй. Позже здесь разместился детский сад. С 1993 года и по настоящее время в здании располагается Центр эстетического воспитания детей «В доме Буркова».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом начнутся работы по реконструкции здания круглой бани. В будущем там откроют планетарий. Работы по реконструкции круглой бани ведет инвестор из Санкт-Петербурга.

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