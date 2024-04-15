На реставрацию здания на тюменском Арбате потратят 50 миллионов

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
В документации, опубликованной на портале Госзакупки, указано, что в срок до 31 декабря 2024 года подрядная организация должна будет провести реставрацию кладки наружных стен фасада, выполнить работы по восстановлению межэтажного перекрытия, выполнить демонтаж деревянной лестницы, крыльца, окон и дверей с последующей установкой новых.
Заявки на участие будут принимать до 2 мая 2024 года.
Отметим, дом Буркова был возведен в Тюмени в конце XIX века. В 1905 году, когда в стране начались революционные волнения, на цокольном этаже дома проводили собрания легального Клуба союза рабочих Тюмени.
В годы Великой Отечественной войны в особняке проживал первый секретарь обкома партии Кошелев со своей семьёй. Позже здесь разместился детский сад. С 1993 года и по настоящее время в здании располагается Центр эстетического воспитания детей «В доме Буркова».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени этим летом начнутся работы по реконструкции здания круглой бани. В будущем там откроют планетарий. Работы по реконструкции круглой бани ведет инвестор из Санкт-Петербурга.