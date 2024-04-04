nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:48

Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Мошенники в Тюмени используют новую жесткую систему развода.

Раскрываем схему: мошенники в Тюмени используют новую жесткую систему развода

4 апреля 2024, 05:48
Фото: 1MI
Мошенники в Тюмени используют новую жесткую систему развода.

Мошенники в Тюмени используют новую жесткую систему развода

Тюменцы массово стали сталкиваться с новым видом мошенничества — сообщение от коллеги или руководителя с известием о некой проверке. Причем написать вам могут даже с места работы, которое вы покинули пару лет назад. Чего мошенники добиваются таким способом и как избежать обмана?

В чем суть новой схемы?

Используя новую схему, мошенники часто избегают звонков. Они могут направить вам вызов в мессенджере и сразу сбросить, чтобы таким образом создать иллюзию важности обращения к вам. Диалог начинают с общих вопросов, чтобы жертва потеряла бдительность, после чего, в общих чертах, мошенник рассказывает о какой-то проверке, которая проводится в компании, предупреждая, что сотруднику позвонит конкретный человек и задаст ему несколько вопросов.

Так чаще всего выглядит диалог с «коллегой» или «руководителем».Так чаще всего выглядит диалог с «коллегой» или «руководителем».
Так чаще всего выглядит диалог с «коллегой» или «руководителем».
Фото: nashgorod.ru

Поначалу может казаться, что мошеннических действий здесь нет, так как деньги или какие-то личные данные у вас пока не запрашивали. Однако главный «номер» этой схемы заключается именно в последующем звонке.

Жертва к нему оказывается готова, ведь о нем сообщило доверенное лицо, а потому многие подозрения отметаются сразу. Сначала звонящий задает общие вопросы. Примечательно, что часто он даже не называет компанию, в которой проводится проверка. После этого он сообщает, что с вашего рабочего устройства утекли данные компании и теперь вам грозит уголовная статья и реальный срок.

Но, как обычно, у мошенник старается поставить себя в роль «спасителя» и говорит, что дело можно замять, за достаточно крупную сумму денег. Если жертва верит в эту историю, то злоумышленник получает деньги и скрывается.

Уже сталкивались с такой схемой мошенничества?
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Узнать подробнее

Как поймать мошенника?

О том, как противостоять такому продуманному плану, мы поговорили с психологом Петром Зосимовым. Он рассказал, что насторожиться и собраться необходимо в момент переписки с «коллегой».

«Если смотреть на переписку, которую вы показали, то видно, что пишущий не называет компанию, не говорит об основаниях проверки, не говорит, какие ведомства его проводит и он явно не знал, что его жертва в компании уже не работает. Вот здесь уже можно смекнуть, что что-то нечисто. К тому же, вряд ли ваш настоящий коллега будет писать настолько неграмотно», — обращает внимание психолог.

Зосимов советует не теряться и задавать пишущему много вопросов, это поможет вам быстро вывести его на чистую воду. Ну и, конечно, стоит позвонить человеку, от имени которого вам пишут и тогда все точно станет понятно.

«Если уже дошло до момента, когда вам звонят, то атакуйте звонящего вопросами, при реальной проверке вам на них обязаны отвечать, а злоумышленника это будет только злить. Спросите на каком основании на вас возбуждают дело или вовсе сообщите, что вы, например, всю жизнь нигде не работали, так вы поставите обманщика в ступор», — советует Зосимов.

Крайне важно не поддаваться манипуляциям, звонящий может начать на вас кричать или даже начать угрожать, чтобы вы начали бояться и страх пересилил здравый смысл, будьте готовы к такому психологическому испытанию.

«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
Узнать подробнее

Откуда у них данные?

IT-специалист Даниил Нечаев тоже уже знает о распространении этой мошеннической схемы. Он уверен, что преступники пользуются не только слитыми в сеть базами данных, но и намеренно взламывают конкретные аккаунты.

«Часто на сайте компании есть чуть ли не сотовый телефон одного из руководителей. От номера телефона они и отталкиваются. С его помощью и парой махинаций можно получить доступ к социальным сетям и мессенджерам, можно даже сделать так, чтобы СМС со сменой пароля пришло на телефон мошенника. И так, взломав один аккаунт можно получить доступ к десяткам жертв, с которыми уже есть переписка, откуда можно узнать всю необходимую информацию», — объясняет специалист.

Но часто мошенники действуют еще проще, они заводят новый аккаунт и называют его ФИО одного из руководителей компании, причем это может быть даже руководить какого-то мелкого отдела. После чего с помощью звонков или имеющейся базы данных, они находят сотрудников, которые находятся у «руководителя» в подчинении и проворачивают схему.

Будьте бдительны и не позволяйте себя обмануть!

Читайте также:
Обмануть могут каждого: в Тюмени активизировались мошенники — раскрываем схемы обманаВ Тюменской области подростки 16 и 17 лет обокрали пенсионеров на полмиллиона рублейНа севере Тюменской области задержан вербовщик, предлагающий школьникам взрывать ТЦ
#Общество#Опросы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Новости тюмени#Мошенничество#Мошенники#Мошенницы#Алиса Вернер#Обман
«Редкая тачка доедет»: тюменские деревни отрезаны от цивилизации из-за распутицы
Сегодня, 05:41
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Вчера, 12:56
Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Вчера, 06:00
Платежи от 60 тысяч в месяц! Какое жилье выгоднее всего купить в Тюмени?
Вчера, 06:52
Неужели весна? В Тюмени потеплеет до +18
Сегодня, 01:12
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Вчера, 13:38
"