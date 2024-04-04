Раскрываем схему: мошенники в Тюмени используют новую жесткую систему развода

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Используя новую схему, мошенники часто избегают звонков. Они могут направить вам вызов в мессенджере и сразу сбросить, чтобы таким образом создать иллюзию важности обращения к вам. Диалог начинают с общих вопросов, чтобы жертва потеряла бдительность, после чего, в общих чертах, мошенник рассказывает о какой-то проверке, которая проводится в компании, предупреждая, что сотруднику позвонит конкретный человек и задаст ему несколько вопросов.
Поначалу может казаться, что мошеннических действий здесь нет, так как деньги или какие-то личные данные у вас пока не запрашивали. Однако главный «номер» этой схемы заключается именно в последующем звонке.
Жертва к нему оказывается готова, ведь о нем сообщило доверенное лицо, а потому многие подозрения отметаются сразу. Сначала звонящий задает общие вопросы. Примечательно, что часто он даже не называет компанию, в которой проводится проверка. После этого он сообщает, что с вашего рабочего устройства утекли данные компании и теперь вам грозит уголовная статья и реальный срок.
Но, как обычно, у мошенник старается поставить себя в роль «спасителя» и говорит, что дело можно замять, за достаточно крупную сумму денег. Если жертва верит в эту историю, то злоумышленник получает деньги и скрывается.
О том, как противостоять такому продуманному плану, мы поговорили с психологом Петром Зосимовым. Он рассказал, что насторожиться и собраться необходимо в момент переписки с «коллегой».
«Если смотреть на переписку, которую вы показали, то видно, что пишущий не называет компанию, не говорит об основаниях проверки, не говорит, какие ведомства его проводит и он явно не знал, что его жертва в компании уже не работает. Вот здесь уже можно смекнуть, что что-то нечисто. К тому же, вряд ли ваш настоящий коллега будет писать настолько неграмотно», — обращает внимание психолог.
Зосимов советует не теряться и задавать пишущему много вопросов, это поможет вам быстро вывести его на чистую воду. Ну и, конечно, стоит позвонить человеку, от имени которого вам пишут и тогда все точно станет понятно.
«Если уже дошло до момента, когда вам звонят, то атакуйте звонящего вопросами, при реальной проверке вам на них обязаны отвечать, а злоумышленника это будет только злить. Спросите на каком основании на вас возбуждают дело или вовсе сообщите, что вы, например, всю жизнь нигде не работали, так вы поставите обманщика в ступор», — советует Зосимов.
Крайне важно не поддаваться манипуляциям, звонящий может начать на вас кричать или даже начать угрожать, чтобы вы начали бояться и страх пересилил здравый смысл, будьте готовы к такому психологическому испытанию.
IT-специалист Даниил Нечаев тоже уже знает о распространении этой мошеннической схемы. Он уверен, что преступники пользуются не только слитыми в сеть базами данных, но и намеренно взламывают конкретные аккаунты.
«Часто на сайте компании есть чуть ли не сотовый телефон одного из руководителей. От номера телефона они и отталкиваются. С его помощью и парой махинаций можно получить доступ к социальным сетям и мессенджерам, можно даже сделать так, чтобы СМС со сменой пароля пришло на телефон мошенника. И так, взломав один аккаунт можно получить доступ к десяткам жертв, с которыми уже есть переписка, откуда можно узнать всю необходимую информацию», — объясняет специалист.
Но часто мошенники действуют еще проще, они заводят новый аккаунт и называют его ФИО одного из руководителей компании, причем это может быть даже руководить какого-то мелкого отдела. После чего с помощью звонков или имеющейся базы данных, они находят сотрудников, которые находятся у «руководителя» в подчинении и проворачивают схему.
Будьте бдительны и не позволяйте себя обмануть!