Раскрываем схему: мошенники в Тюмени используют новую жесткую систему развода

Жертва к нему оказывается готова, ведь о нем сообщило доверенное лицо, а потому многие подозрения отметаются сразу. Сначала звонящий задает общие вопросы. Примечательно, что часто он даже не называет компанию, в которой проводится проверка. После этого он сообщает, что с вашего рабочего устройства утекли данные компании и теперь вам грозит уголовная статья и реальный срок.