«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей

На стройке тоже не все гладко, работникам приходится терпеть оскорбления и унижение от прохожих и начальства. Каменщик Аббосжон Бакулов рассказал, что чаще всего подростки оскорбляют его «словом на букву „х“», а иногда и кидают в его сторону бутылки.