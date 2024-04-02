«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Как показывает практика, мигранты в Тюмени чаще всего работают на стройках и в такси. С учетом запрета на работу мигрантов в перевозках, сейчас водителями работают лишь иностранцы, получившие российское гражданство. На стройках чаще всего мигранты работают по патенту.
Однако таксист Дилмурод Чакбаров отмечает, что многие тюменцы не верно толкуют распоряжение губернатора о работе мигрантов в такси. А потому мужчине уже получившему гражданство России, приходится сталкиваться с грубыми высказываниями и угрозами от пассажиров.
«Люди забывают, что мы можем получить гражданство страны. Причем требования очень строгие. Но пассажиры видят мое имя, мою внешность и начинают кричать, мол, таким, как ты работать запрещено, я вызову полицию и так далее. Некоторые отказываются от поездок, как мне кажется, из-за моей национальности, но точно этого сказать нельзя, такое всегда было», — рассказал таксист.
На стройке тоже не все гладко, работникам приходится терпеть оскорбления и унижение от прохожих и начальства. Каменщик Аббосжон Бакулов рассказал, что чаще всего подростки оскорбляют его «словом на букву „х“», а иногда и кидают в его сторону бутылки.
«Невоспитанные дети. Это ужас. Нельзя же так с живыми людьми. Начальник ругается, если я обедаю долго, прохожие бутылку кинули пластиковую и обзывались. Меня и по имени на работе, кроме знакомых никто не называет никогда, это тоже обидно», — пожаловался мигрант, работающий на основании патента.
Оба мужчины признались, что после работы они стараются реже выходить на улицу, чтобы не слушать оскорбления в свой адрес. Также они боятся, что на них на улице могут напасть.
Работающий на рынке и получивший российское гражданство Магомед Закиров также рассказал, что однажды он чуть не стал участником драки. Иностранец подрабатывает в такси и уже дважды пьяные мужчины пытались вытащить его из салона силой.
«Я понимаю тревогу девушек, которых я везу в такси, я вижу, что они побаиваются, но не воспринимаю это негативно, понимаю, что ситуации бывают непростые. Но почему так агрессивны мужчины, которым я ничего сказал и не сделал? Чем я такое заслужил? Я ни разу не нарушал закон, я уважаю других людей, почему так?», — задается вопросами мужчина.
Однажды двое подвыпивших, по мнению таксиста, мужчин всю дорогу пытались узнать, где он живет и на каком основании работает в России. Информация о наличии гражданства их не угомонила и после завершения поездки, они открыли дверь водителя и стали вытягивать его из салона.
«Я кое-как забрал свою руку, быстро закрыл дверь и дал по газам. В полицию не обращался, решил, что там, таким, как я, не помогут», — объяснил Закиров.
Мигрантов шокировало, что тюменские депутаты предлагали «включить нулевой режим толерантности» в городе. Об этом на одном из заседаний сказал депутат партии ЛДПР Дмитрий Ошурков.
«Мы предлагаем включить нулевой режим толерантности ко всем преступлениям, связанными с мигрантами», — заключил народный избранник.
Вместе с тем, мигранты согласились, что они должны нести ответственности за правонарушения по всей строгости закона страны, в которой они проживают. Однако иностранцы выразили надежду, что город и регион будут развивать толерантность в отношении мигрантов, проживающих в стране на законных основаниях.
Они предлагают проводить в городе соответствующие праздники, чтобы познакомить горожан с их культурой и показать, что не все мигранты преступники.
«Устроили бы у нас какой-то день единения народов. Мигранты из разных субъектов приготовили бы национальную пищу, угостили бы русских. Мы бы рассказали им о своих традициях и показали, что мы такие же люди, как и вы», — говорят мигранты.
Хоть председатель азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев считает, что Тюмень — это многонациональный город, где люди живут в мире и дружбе, мигранты уверены, что к взаимопониманию с русскими им предстоит идти еще долго.