«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда

Ему пояснили, что в суде решается вопрос о продлении меры пресечения. Следователь ходатайствовал о продлении заключения на 1 месяц, это необходимо, чтобы с делом ознакомились в прокуратуре и в суде. Иного варианта для Абилова он не видит, так как парень проживает в пансионате и он не может быть изолирован от других лиц, участвующих в процессе.