«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В деле «банды азербайджанцев», как прозвали группу из трех молодых людей в интернете, фигурируют трое парней: два пятнадцатилетних подростка Илкин Р. и Гусейн Г. и 18-летний Абилов Зия.
Заседание по делам несовершеннолетних проводят в закрытом формате, но дело Абилова, котором не так давно стукнуло 18 рассматривают открыто. Сегодня ни одного из обвиняемый в зал суда доставить не смогли по неизвестным причинам, не зависящим от суда.
Напомним, что фигуранты дела подозреваются в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Согласно представленным в суд материалам, они грубо нарушили общественный порядок, причинив телесные повреждения потерпевшим, совершив тем самым хулиганство.
Корреспондент «Нашего города» побывал на сегодняшнем заседании суда. Зия Абилов рассказал, что в заключении он чувствует себя плохо, с другими фигурантами дела не видится, так как это запрещено и они заключены в отделении для несовершеннолетних.
«Хочу, чтобы на домашний арест меня отпустили, у меня мама болеет. А это суд какой-то или апелляционная жалоба?», — уточнял Абилов.
Ему пояснили, что в суде решается вопрос о продлении меры пресечения. Следователь ходатайствовал о продлении заключения на 1 месяц, это необходимо, чтобы с делом ознакомились в прокуратуре и в суде. Иного варианта для Абилова он не видит, так как парень проживает в пансионате и он не может быть изолирован от других лиц, участвующих в процессе.
«С ним в комнате проживают еще человека 4-5. Он знаком со свидетелями по делу, с большей частью. В школе характеризовался ниже среднего до 9 класса», — рассказал следователь по делу Семенов.
Также Абилов свою причастность к преступлению отрицает. Он подтверждает то, что во время совершения преступления находился в месте его свершения, однако сам закон он не нарушал. Парень ранее не был судим, имеет гражданство России, он в 2006 году родился в Тюмени. В материалах дела фигурируют показания пострадавших, свидетелей и видеозапись, которая по замечанию судью Ходкина, облетела всю страну.
В ходе заседания стало известно, что Абилов официально окончил только 9 классов. Он учился в 10-м и 11-м, но не смог сдать экзамен по русскому языку. В школе он занимался борьбой. Какое-то время парень также работал официально — грузчиком в «Пятерочке», его отец тогда работал охранником, а мама вела домашнее хозяйство.
К парню на свидания часто приходят родственники, как и к несовершеннолетним фигурантам. Однако жизнь в заключении дается им непросто, как и судебные заседания. Ребятам приходится дополнительно разъяснять, в чем заключается цель заседания и о чем ходатайствует следователь.
Так, Абилов сначала согласился с предложением оставить его под стражей, однако было очевидно, что и-за помех или иных трудностей, он не понял на что соглашается. Однако с причастностью к преступлению, а точнее к тому, что он находился на месте избиения, Абилов подтвердил.
«Нет-нет, я не согласен. Хочу домашний арест», — высказался обвиняемый.
О том же ходатайствовала и адвокат Татьяна Княжева, обосновывая свою позицию отсутствием судимости и возможностью проживания в Тюмени.
Как пояснил следователь по делу, материалы уже в ближайшее время будут переданы в прокуратуру и в Центральный районный суд для ознакомления. А потому на следующих заседаниях уже будет слушаться дело. Однако этого дня фигурантам придется ждать в заключении. Суд удовлетворил ходатайство следователя и парней оставили под стражей до 11 мая.
Отметим, что председатель азербайджанской диаспоры Мунис Мустафаев уверенно заявил, что банда подростков интернациональная, а поводов для межнациональных споров в городе нет.
«Это школьники 8 класса, речь идет о бытовом конфликте среди своих же одноклассников. С компанией была проведена профилактическая беседа, сама же компания интернациональная, и большинство ребят русской национальности, и нет никакого национального характера в данном конфликте», — говорил «Нашему городу» Мустафаев.
Однако этот «бытовой» конфликт уже вылился в уголовное дело и сейчас фигурантам грозит реальный срок — до 7 лет по санкции вменяемой статьи.