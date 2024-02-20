В Тюменской области подростки 16 и 17 лет обокрали пенсионеров на полмиллиона рублей

Молодые люди в течение некоторого времени звонили пенсионерам и говорили каждому из них, что их родственники участвовали в дорожно-транспортном происшествии. Чтобы избежать уголовной ответственности, им нужно было передать деньги курьеру. Несколько пенсионеров передали подросткам общей суммой 500 тысяч рублей.