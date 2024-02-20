В Тюменской области подростки 16 и 17 лет обокрали пенсионеров на полмиллиона рублей

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Мошенник указывал молодым людям адреса. Подростки приходили домой к пенсионерам и забирали приготовленные для них деньги. Средства они перечисляли на указанный мошенником банковский счет, оставив себе в качестве вознаграждения небольшую сумму.
Молодые люди в течение некоторого времени звонили пенсионерам и говорили каждому из них, что их родственники участвовали в дорожно-транспортном происшествии. Чтобы избежать уголовной ответственности, им нужно было передать деньги курьеру. Несколько пенсионеров передали подросткам общей суммой 500 тысяч рублей.
Ранее сообщалось о том, что врач из Тюмени отдала мошенникам 5 миллионов рублей после звонка из Минздрава. Мошенник предложил тюменке самостоятельно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».