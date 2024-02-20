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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

В Тюменской области подростки 16 и 17 лет обокрали пенсионеров на полмиллиона рублей

В Тюменской области подростки 16 и 17 лет обокрали пенсионеров на полмиллиона рублей

20 февраля 2024, 13:51
Фото: 1MI
В Тюменской области подростки 16 и 17 лет обманывали пенсионеров и выманивали у них деньги. 15 февраля двое несовершеннолетних посредством переписки в социальных сетях вступили с неустановленным лицом в преступный сговор.

Мошенник указывал молодым людям адреса. Подростки приходили домой к пенсионерам и забирали приготовленные для них деньги. Средства они перечисляли на указанный мошенником банковский счет, оставив себе в качестве вознаграждения небольшую сумму.

Молодые люди в течение некоторого времени звонили пенсионерам и говорили каждому из них, что их родственники участвовали в дорожно-транспортном происшествии. Чтобы избежать уголовной ответственности, им нужно было передать деньги курьеру. Несколько пенсионеров передали подросткам общей суммой 500 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось о том, что врач из Тюмени отдала мошенникам 5 миллионов рублей после звонка из Минздрава. Мошенник предложил тюменке самостоятельно оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный счет».

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Подростки#Мошенничество#Уголовная ответственность#Пожилые люди#Обман#Алина Петрова
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