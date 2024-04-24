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Суд в Тюмени обязал компанию вернуть 25 участков земли в деревне Падерина

У тюменцев, купивших у мошенников землю в деревне Падерина, не будут ее забирать

24 апреля 2024, 03:23
Фото: 1MI

Суд в Тюмени обязал компанию вернуть 25 участков земли в деревне Падерина

Тюменский районный суд рассмотрел дело о незаконной продаже земли в Падерина и признал недействительным договор купли-продажи, заключенный в 2021 году между МТУ Росимущества в Тюменской области и ООО «Агрорент».
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Суд

Как следует из материалов дела, чиновник Росимущества и представители «Агротента» украли у государства около 100 тысяч квадратных метров земли в деревне Падерина — незаконно приобрели право собственности на землю.

Участок был оформлен позже на четверых аффилированных граждан. Чтобы скрыть получение выгоды, аферисты разделили землю на мелкие участки для продажи под индивидуальное жилищное строительство.

Покупателями «украденной» у государства земли оказались 36 человек. В дело вмешалась прокуратура, было возбуждено уголовное дело.

По решению суда в пользу Росимущества истребовано из незаконного владения 25 земельных участков, ранее незаконно приобретенных четырьмя гражданами. 36 граждан признаны добросовестными приобретателями земельных участков в Падерина.

Ранее «Наш Город» писал, что в рамках дела о краденой земле в Падерина бывшего руководителя «Агрорент» признали виновным по статье «Мошенничество». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года.

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