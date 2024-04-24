У тюменцев, купивших у мошенников землю в деревне Падерина, не будут ее забирать

Posted Сегодня, 03:23
Published Сегодня, 03:23
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Как следует из материалов дела, чиновник Росимущества и представители «Агротента» украли у государства около 100 тысяч квадратных метров земли в деревне Падерина — незаконно приобрели право собственности на землю.
Участок был оформлен позже на четверых аффилированных граждан. Чтобы скрыть получение выгоды, аферисты разделили землю на мелкие участки для продажи под индивидуальное жилищное строительство.
Покупателями «украденной» у государства земли оказались 36 человек. В дело вмешалась прокуратура, было возбуждено уголовное дело.
По решению суда в пользу Росимущества истребовано из незаконного владения 25 земельных участков, ранее незаконно приобретенных четырьмя гражданами. 36 граждан признаны добросовестными приобретателями земельных участков в Падерина.
Ранее «Наш Город» писал, что в рамках дела о краденой земле в Падерина бывшего руководителя «Агрорент» признали виновным по статье «Мошенничество». Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года.