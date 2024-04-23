Силовиков в Тюмени ищут через сайт бесплатных объявлений

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
На госслужбу ищут полицейских в отделы полиции №7, №8, №3. Указано, что опыт работы не требуется. Кандидат должен иметь образование не ниже среднего, группу предназначения в военном билете А, Б и быть готовым посвятить себя службе в полиции. Также у будущего сотрудника должны отсутствовать судимости.
В обязанности будет входить осуществление мероприятий по охранe общественногo порядка и общественной безопасности, в том числe нa массовых и спортивныx мероприятиях, профилактика и пресечение преступлений на обслуживаемой территории, расследование и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка, прием и рассмотрение жалоб и заявлений граждан.
Полицейских обещают обеспечить обмундированием, предоставить бесплатное медицинское обслуживание сотрудника и членов его семьи, 100% оплату основных, учебных отпусков, больничных дней, ежегодный отпуск от 40 суток, дополнительный отпуск за выслугу лет от 5 до 15 суток, путевки в дома отдыха и санатории МВД России для сотрудника и членов семьи.
«Сотрудник, имеющий стаж в ОВД не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения один раз за весь период службы в ОВД. Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы (служба в ВС входит в стаж)», — указано в вакансиях.
Размер заработной платы составляет от 40 до 70 тысяч рублей.
Отметим, что в Тюменской области наблюдается острая нехватка полицейских — дефицит кадров в УМВД по региону в целом составляет 11-12%, в Тюмени — 17% или порядка 360 человек. В среднем на одного сотрудника полиции сегодня приходится в полтора-два раза больше заявлений.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени озвучили топ-вакансий с заработной платой свыше 350 тысяч рублей. В список вошли начальники продаж, руководитель IT проектов, директор по строительству.