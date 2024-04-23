Силовиков в Тюмени ищут через сайт бесплатных объявлений

На госслужбу ищут полицейских в отделы полиции №7, №8, №3. Указано, что опыт работы не требуется. Кандидат должен иметь образование не ниже среднего, группу предназначения в военном билете А, Б и быть готовым посвятить себя службе в полиции. Также у будущего сотрудника должны отсутствовать судимости.