«Нужно знать 5 правил»: как тюменцам экономить и копить деньги при невысоком доходе?

Эксперт рассказал тюменцам, как экономить и копить деньги при низком доходе

Многие тюменцы часто беспокоятся о том, что заработка им на жизнь не хватает. Однако финансовый эксперт Илья Максимов уверен в том, что люди просто не умеют распоряжаться деньгами. С «Нашим городом» он поделился 5 советами, которые помогут вам грамотно обращаться с вашей зарплатой.

Ведите учет бюджета Откладывайте деньги стабильно Ищите скидки и выгоду Никаких импульсивных трат Расставьте маршрут достижений