«Нужно знать 5 правил»: как тюменцам экономить и копить деньги при невысоком доходе?

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Первый совет касается строгого учета личных денег или средств целой семьи. Многие сейчас считают выписывание доходов и расходов на листочек пережитком прошлого, однако специалист по финансовой грамотности Илья Максимов считает такую структуризацию важной частью грамотного обращения с деньгами.
«Вы должны знать точно, сколько вы получаете в месяц и сколько денег у вас уходит на различные виды трат. Выпишите все на бумагу и вы увидите, что во многих случаях вы переплачиваете или тратите деньги на что-то ненужное. К тому же вы сможете понять, сколько денет вы можете откладывать — все будет наглядно», — говорит эксперт.
Максимов советует завести большую тетрадь формата А4 и там расписать ваш доход и расходы за последние 3 месяца. Анализ ситуации поможет вам более грамотно распоряжаться деньгами в будущем и понимать, куда уходит основная часть бюджета.
Многие тюменцы, получающие ниже среднего, считают, что откладывать деньги практически невозможно, однако Максимов уверен в обратном.
«Даже при расчете, что вы получаете 30 тысяч рублей, откладывать можно. Нет универсального процента, который мог бы откладывать каждый. Оцените сколько вы можете откладывать ежемесячно и всеми силами старайтесь соблюдать это условие. Гарантирую, со временем вы забудете про эти деньги и перестанете на них рассчитывать, а они будут копиться на то, о чем вы мечтаете», — говорит мужчина.
К тому же отложенные деньги можно класть на сберегательный счет, это поможет вам получать процент сверху и ускорит процесс накопления.
Многие смеются над пенсионерами, которые весь день тратят, чтобы объездить продуктовые магазины и купить все продукты по самым выгодным ценам. Однако на деле этот способ достаточно рабочий, хотя впадать в крайности тоже не стоит.
«Если вы понимаете, что цена на какой-то товар завышена, не берите его только потому, что он вам нужен. Посмотрите, какие есть варианты в других магазинах, если не пищевой продукт, загляните на маркетплейсы. Учитесь понимать, когда вам дают неоправданную наценку. Присмотритесь к официальным рынкам, там продукты не менее качественные, но зачастую дешевле», — советует коуч.
Также он советует брать некоторые продукты оптом, так как такой формат в конечном итоге будет выгоднее покупки в розницу. Также стоит обратить внимание на магазины одежды, которые расположены вне торговых центров, зачастую в них одежда дешевле, особенно, если место и позиционирует себя соответствующим образом.
Из-за высокой доступности покупки товаров на маркетплейсах, многие тюменцы постоянно скупают там всякие безделушки. Однако импульсивные траты — один из главных врагов вашего бюджета.
«Часто люди думают, мол, вот, можно вознаградить себя и купить что-то бесполезное, но делаемое. И так себя вознаграждают чуть ли не каждую неделю. Это неправильный подход. Жить нужно по средствам. Если вы что-то резко захотели купить, отложите эту покупку на пару дней, пусть полежит в корзине. Спустя некоторое время вы можете посмотреть на этот товар и вовсе не понять, зачем он вам нужен», — рекомендует специалист.
Также старайтесь всегда критически подходить к любой незапланированной покупке. Важно научиться понимать, вы хотите получить товар или услугу потому что вам это необходимо или дело только в эмоциональной тяге.
Однако оставлять себя без вознаграждений тоже не стоит. Расставьте маршрут достижений — укажите сумму, которую вы хотите накопить и когда у вас появятся эти деньги, вы можете это отпраздновать.
«Распишите сразу все вознаграждения. Например, если я накоплю 30 тысяч рублей, то могу пойти в ресторан и там посидеть на 3 тысячи. Главное — ограничьте средства на вознаграждение. Вы будете чувствовать себя намного увереннее, когда поймете, что у вас все получается и вы легко можете накопить столько, сколько вам нужно», — уверен специалист.
Илья Максимов убежден, что базовые знания о финансовой грамотности помогут сделать вашу жизнь проще и существенно улучшат ваше материальное положение.