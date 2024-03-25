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Published Сегодня, 16:36

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Updated Сегодня, 16:38

Жителей Тюмени призывают сообщать о провокаторах, которые пишут подросткам

Жителей Тюмени призывают сообщать о провокаторах, которые пишут подросткам

25 марта 2024, 16:36
Фото: 1MI
Полиция призывает тюменцев сообщать о провокаторах, которые пишут подросткам. Скриншоты переписок появились в сети.

Неизвестные с неместных номеров обещают деньги за совершение преступлений и угрожают родственникам, если им отказывают, передает телеграм-канал «Темы Тюмени».

Важно сообщать родителям, педагогам о подозрительных ситуациях. В случае подозрительных предложений следует обращаться в правоохранительные органы по номеру 102.

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Напомним, что в результате теракта в Крокус Сити Холл на месте погибли не менее 137 человек и более 182 человек получили ранения. В настоящее время преступники пойманы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.

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