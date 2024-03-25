Жителей Тюмени призывают сообщать о провокаторах, которые пишут подросткам

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Неизвестные с неместных номеров обещают деньги за совершение преступлений и угрожают родственникам, если им отказывают, передает телеграм-канал «Темы Тюмени».
Важно сообщать родителям, педагогам о подозрительных ситуациях. В случае подозрительных предложений следует обращаться в правоохранительные органы по номеру 102.
Напомним, что в результате теракта в Крокус Сити Холл на месте погибли не менее 137 человек и более 182 человек получили ранения. В настоящее время преступники пойманы. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая.