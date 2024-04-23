«Долой рабство»: тюменец рассказал, почему никогда не возьмет квартиру в ипотеку

В итоге по одобренной ипотечной программе платеж на 15 лет для тюменца ежемесячно составлял бы 32 тысячи рублей, по кредиту на 5 лет — 68 тысяч ежемесячно. Да, разница в сумме получилась большая, однако промежуток в 10 лет для покупателя квартиры играл куда более значимую роль.