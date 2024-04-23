«Долой рабство»: тюменец рассказал, почему никогда не возьмет квартиру в ипотеку

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
На покупку квартиры тюменец копил давно. Когда сумма достигла 2,5 миллиона рублей, Воронин решил, что теперь точно пора брать квартиру. Но впереди ожидало самое сложно — выбрать что-то подходящее из изобилия предложения в Тюмени.
«Копить деньги — легко. Откладываешь и все. А тут нужно принять решение, да еще и такое ответственное. Поэтому, чтобы не нервничать, я решил все досконально изучить — рынок и предложения банков. И когда я узнал, что при оформлении ипотеки квартира лежит в залоге у банка, мне стало как-то не по себе. Для меня важно, чтобы моя квартира принадлежала мне и я был спокоен», — говорит Дмитрий Воронин.
Однако мужчина был наслышан о программе Господдержки, на первоначальный взнос ему хватало с лихвой и ипотеку одобрили достаточно быстро. Однако, чем больше Воронин узнавал о программе, тем больше склонялся в сторону обычного потребительского кредита.
«Я, как путний, решил везде подать заявки и все узнать. И во этой „Господдержке“ мне одобрили ипотеку под 9% на 15 лет. И вроде все здорово. Но я, как представлю, что мне 15 лет жить в долг грубо говоря, становится некомфортно», — говорит мужчина.
К тому же в квартире, при оформлении ипотеки, запрещалось делать перепланировку, а мужчина работает дизайнером и хотел бы себе уникальную квартиру, а не типовую. К тому же чуть позже появилось более выгодное предложение.
В банке, к которому привязана зарплатная карта мужчины, ему одобрили кредит под 9,9% сроком на 5 лет. Такая савка была обусловлена рядом бонусов и условий.
«Мне где-то процент скинули за то, что у них моя зарплатная карта, где-то через риелтора скинули и так вышли на такой приятный процент, я был приятно удивлен. Сейчас почему-то все кричат, что кредит — это 18% минимум. Но оказалось все иначе», — говорит Воронин.
В итоге по одобренной ипотечной программе платеж на 15 лет для тюменца ежемесячно составлял бы 32 тысячи рублей, по кредиту на 5 лет — 68 тысяч ежемесячно. Да, разница в сумме получилась большая, однако промежуток в 10 лет для покупателя квартиры играл куда более значимую роль.
«Да, можно сократить срок ипотека и и заниматься досрочным погашением, но и с кредитом можно также. Благо, мне зарплата позволяет без проблем вносить платеж и закидывать сверху, так что я хочу все года за 4 выплатить точно. Еще я могу делать со всей квартирой все, что захочу, на ней нет обременения! Но самое главное, в итоге я меньше денег отдам банку!», — рассказывает мужчина и показывает свои расчеты.
При оформлении ипотеки и выплате ее в срок, Дмитрий переплатил бы банку более 3 миллионов рублей. В случае с ипотекой на 5 лет, даже без досрочного погашения, сумма переплаты составляет около 880 тысяч рублей.
«Мне хотелось, как и всем, я думаю, как можно меньше отдать денег банку за просто так. А потому в итоге я остаюсь в плюсе больше, чем на 2 миллиона. Но это потому что у меня высокий доход и я могу свободно выплачивать такой кредит, к тому же мне помогает моя девушка, поэтому все будет достаточно легко», — говорит тюменец.
Мы также спросили у счастливого новосела, какие советы он может дать тюменцам, которые тоже хотят выбрать максимально выгодное предложение при покупке квартиры. И первым делом, Воронин советует никуда не торопиться и изучить рынок.
«Я часто вижу, как люди ведутся на госпрограмму и не рассматривают другие варианты. Это грустно, что люди не думают и лезут в это рабство. Стоит попробовать одобряться, и на кредит, и на ипотеку. После этого уже смотрите, какое предложение выгоднее. Я понимаю, что при низком доходе такой кредит потянуть сложно, но помните, что более мелкие платежи обычно говорят об огромной сумме, которую вам придется просто так отдать банку», — говорит тюменец.
Также он советует присматриваться к предложениям от застройщиков, которые часто помогают получить более приятную процентную ставку и разобраться с документами.