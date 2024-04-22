Рекорд столетия: в чем истинная причина жутких паводков в Тюменской области?

Павлова также отмечает, что к строительству дамб нельзя относиться исключительно плохо или хорошо. Они, безусловно, оказывают влияние на естественный цикл жизни реки и он может быть негативным, но вместе с тем такие сооружения необходимы для защиты городов и других субъектов.