Рекорд столетия: в чем истинная причина жутких паводков в Тюменской области?

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Третью неделю Тюменская область живет в режиме ЧС. Вода в реки прибывает ежечасно, оставляя под водой дома жителей региона. Несколько раз специалисты прогнозировали масштабы паводка, но ни один из прогнозов не был достаточно достоверным — на деле все идет намного хуже.
Паводки в Тюменской области гидролог Сергей Демченко называет предсказуемыми, так как еще в марте был опубликован прогноз Гидрометцентра России, в котором говорилось о повышении уровня воды в период весеннего половодья. Однако, сейчас уже очевидно, что этот прогноз был не совсем точным.
«Специалисты указывали, что уровень воды в период весеннего половодья будет превышен на 2 метра в Ишиме и Тоболе. Однако не деле превышении более значимое. Почему так произошло? Я считаю, что должного внимания у нас не удаляют региональному прогнозированию. Федералы не могли с точностью указать подъем воды, так как они не знают, например, какой объем идет из Казахстана», — говорит эксперт.
Так, вода в реке Ишим на территории одноименного города в Тюменской области сейчас составляет 1063 сантиметра. Хотя 9 апреля он равнялся 100 сантиметрам. Средний уровень воды в реке, который приближен к 450 метрам, был превышен более чем в 2 раза, река поднялась на 6 метров выше среднестатистического показателя.
В реке Тобол в Ялуторовске уровень воды поднялся на 4 сантиметра и составил 458 сантиметров, здесь он пока не достиг показателя, превышающего среднестатистический. Аналогичная ситуация пока наблюдается в Тобольске, уровень воды в Иртыше поднялся на 17 сантиметров и составил 302 сантиметра. В Увате Иртыш прибавил 75 сантиметров, достигнув отметки в 745 сантиметров.
О неточностях в прогнозировании подъема воды говорит и климатолог Татьяна Пригоровская, в разговоре с корреспондентом «Нашего города» она подчеркнула, что вины Росгидромета в неточном прогнозе нет.
«Любой прогноз строится на имеющихся и доступных для измерения и анализа данных. Все данные в отчете были представлены. Но стихия вышла из-под контроля. Во многом этому поспособствовали заторы на пути рек, проблемы с дамбами и так далее. Предсказать такое невозможно, но эксперты Росгидромета, в любом случае, предупредили всех о том, что воды будет больше», — говорит специалист.
Действительно, на многих участках рек встречались заторы из веток, мусора и льда, бороться с которыми приходилось каждому региону самостоятельно. Как говорит гидролог Демченко, каждый из таких заторов увеличивает масштаб паводка в каждом из регионов на пути реки.
Паводок — 2024, по мнению ученых и экспертов, точно останется в истории. К тому же его уже признали самым масштабным в истории, так как прирост воды превышает былые показатели наводнений ХХ века, начиная с 1912 года. Эту деталь подметил ишимский краевед Геннадий Крамор.
«В этом году побит рекорд 1912 года — тогда уровень воды в Ишиме достигал отметки 10,5 метра. Из истории наблюдений за половодьем реки Ишим известны первые данные о наводнении, датированные 1912 годом», — говорит Крамор.
Инженер Екатерина Павлова также отмечает, что такую характеристику нужно учитывать с расчетом на технологический прогресс — развитие городов и строительство дамб.
«Река Ишим в 1912 года и сейчас — это чуть ли не 2 разные реки. Много факторов на ней сказываются: загрязнения, заиливание и так далее. Сейчас река эксплуатируется намного интенсивнее. Полагаю, если бы развитие городов осталось в 1912, а состояние реки было нынешним, то паводок был бы более масштабным», — говорит специалист.
Павлова также отмечает, что к строительству дамб нельзя относиться исключительно плохо или хорошо. Они, безусловно, оказывают влияние на естественный цикл жизни реки и он может быть негативным, но вместе с тем такие сооружения необходимы для защиты городов и других субъектов.
Глава МЧС Александр куренков уже выступал с заявлением о том, что причина паводков в России кроется в больших запасах снега, резким весенним потеплением и обильными осадками. Но даже в природной причине происходящего ЧС есть вина человека.
Гидрогеолог Виктор Михальчук говорит о том, что главная причина паводков, в том числе и в Тюменской области, кроется в обильных осадков, выпавших зимой.
«Уже говорилось, что снеговые запасы в бассейнах Тобола и Саяно-Шушенского водохранилища составили 166% и 122% от нормы, а это очень серьезные показатели. Вдобавок мы видим, как температура скачет в регионе, то -3, то +25. Это, безусловно, провоцирует достаточно резкое таяние льда и соответствующий прирост воды», — говорит специалист.
К тому же он подчеркивает, что зимой с учетом того, что она была достаточно холодной, серьезно промерзла почва, что также влияет на большой объем половодного стока.
О том, что основная причина паводка — климатическая говорит о климатолог Пригоровская, однако она акцентирует, что указанные явления связаны с глобальным потеплением, главной причиной которого является человеческая деятельность.
«У нас серьезно меняется климат. Говорить о глобальном потеплении можно бесконечно, но главное понимать, что именно это явление становится причиной рекордно холодных зим, жаркого лета и резкой смены сезонов», — говорит Пригоровская.
Она также отмечает, что ситуация с глобальным потеплением с каждым годом усугубляется, а потому существует вероятность и более тяжелых природных аномалий.
Полпред президента в УрФО Владимир Якушев открыто заявлял, что Казахстан причастен к паводкам в региона. Он отметил, что при «более согласованном» сбросе воды из водохранилищ Казахстана проблем с затоплениями удалось бы избежать, поэтому этот вопрос должен быть отработан.
С тем, что причастность Казахстана нельзя исключать при анализе причин ЧС с паводками в Тюменской области, согласен и гидролог Андрей Расаев.
«Природа природой, а изменение привычного формата течения реки в период половодья, в том числе увеличение объема сбросов реки. Безусловно этот вопрос требует разбирательства более глубокого, однако все же нельзя не согласиться с тем, что субъекта, располагающиеся вдоль одной реки, должны действовать согласована в периоды, когда снеговые запасы бьют рекорды и паводки вполне очевидны», — говорит гидролог.
Политолог Максим Дерябин в разговоре с «Нашим городом» также отметил, что уже сейчас в обществе устоялось представление, что именно Казахстан затапливает Россию, подобное специалист считает политическим скандалом.
«Такие открытые обвинения и упреки — очень несвойственны для наших политиков, а потому и создают прецедент. Казахстан уже ответил, что такие заявления Якушева некорректны», — рассказывает Дерябин.
Однако нельзя не отметить, что далеко не все региона России были готовы к паводку, а проблемы на некоторых конкретных территориях усугубляют ситуацию в других — расположенных далее по течению. По мнению инженера Олега Неволина, критические нарушения, допущенные некоторыми регионами, усугубили ситуацию и в Тюменской области.
«Оренбургская область категорически не справилась с проблемой. И ранее поднималась проблема того, что там есть проблемы с дамбой, но действий не предпринималось. Сейчас природное явление покажет, кто и где недоработал, но платить за это будут обычные граждане — своим жильем», — говорит специалист.
Он также отмечает, что во многих регионах были критически загрязнены участки рек, что также негативно сказалось на реках и их розливе.
Таким образом, паводки в Тюменской области стали следствием не только природного явления, связанного с обильными зимними осадками, но и человеческого, связанного с загрязнением рек, влиянием на глобальное потепление и несоблюдением условий содержания дамб и других водозаградительных сооружений. Эксперты убеждены, что при большей концентрации на состоянии климата и ресурсов регионов России в каждом из субъектов, ситуация была бы более подконтрольной.