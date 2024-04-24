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Утепляйтесь: синоптики обещают в Тюмени заморозки до -8

Утепляйтесь: синоптики обещают в Тюмени заморозки до -8

24 апреля 2024, 01:07
Фото: 1MI
Среда, 24 апреля, на юге Тюменской области ожидается прохладной и ветреной. Синоптики обещают 0…+5 днем и до -3…-8 в ночные часы. Скорость ветра составит 5-10 м/с, в отдельных районах порывы будут достигать 13 м/с. День пройдет при переменной облачности и без осадков.

Потеплеет в регионе в пятницу — по прогнозам метеорологов, воздух прогреется в предпоследний рабочий день до +15.

В Тюмени 24 апреля синоптики обещают пасмурную погоду без осадков, ветер до 4,8 м/с. Утром 0…-2, к полудню потеплеет до +1…+4. В темное время суток температура воздуха составит -1…+1.

УФ- индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:05, закат в 20:06 продолжительность дня 15 часов 1 минута.

В Тобольске 24 апреля синоптики обещают солнечную погоду, ветер до 3,5 м/с. Утром ожидается -6…-3, днем до +2. В темное время суток температура воздуха составит -2…-4.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:51, закат в 19:59 продолжительность дня 15 часов 8 минут.

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В Ялуторовске 24 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 4,9 м/с. В утренние часы термометры покажут -2…+1, днем потеплеет +4. В темное время суток температура воздуха составит -1…+1.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:04 закат в 20:01 продолжительность дня 14 часов 57 минут.

В Заводоуковске 24 апреля ожидается облачная с прояснениями погода, ветер до 5 м/с. В утренние часы термометры покажут +1…-2, днем максимальная температура воздуха составит +2…+4. В вечерние и ночные часы температура воздуха составит до -1…0.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:03, закат в 20:00 продолжительность дня 14 часов 57 минут.

В Ишиме 24 апреля ожидается ясная погода, ветер до 4,6 м/с. В утренние часы термометры покажут 0…-4, днем потеплеет до +4. В темное время суток температура воздуха составит -4…-1.

УФ-индекс 4 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 4:54, закат в 19:46 продолжительность дня 14 часов 52 минуты.

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