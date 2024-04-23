В Тюмени рассказали, какой будет погода на майские праздники

Аналогичная погода сохранится и в последний рабочий день недели, субботу, 27 апреля. В воскресенье, несмотря на дожди, воздух в областной столице прогреется до +17…+18. На протяжении всего первого длинного уик-энда в Тюмени будет по-весеннему тепло: +12….+13 днем, +3…+5 в ночные часы.