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В Тюмени рассказали, какой будет погода на майские праздники

В Тюмени рассказали, какой будет погода на майские праздники

23 апреля 2024, 08:34
Фото: 1MI
Теплая погода в Тюмени вернется к выходным дням. По прогнозам метеорологов, уже в пятницу, 26 апреля, столбики термометров поднимутся до +14, а из-за туч наконец выглянет солнце.

Аналогичная погода сохранится и в последний рабочий день недели, субботу, 27 апреля. В воскресенье, несмотря на дожди, воздух в областной столице прогреется до +17…+18. На протяжении всего первого длинного уик-энда в Тюмени будет по-весеннему тепло: +12….+13 днем, +3…+5 в ночные часы.

2 мая ожидается понижение температура воздуха до +1…+2 ночью и +9…+10 днем. 3 мая метеорологи обещают в Тюмени дождь со снегом. Максимальная температура воздуха опустится до +6…+7. Дождливая погода продлится в областной столице до 16 мая.

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