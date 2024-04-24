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Уровень воды в Ишиме поднялся за сутки почти на 1,5 метра

Приближается к критической отметке: уровень воды в Ишиме поднялся почти на 1,5 метра

24 апреля 2024, 03:54
Фото: тг-канал Александр Моор

Уровень воды в Ишиме поднялся за сутки почти на 1,5 метра

Уровень воды в реке Ишим в районе села Абатское за последние сутки поднялся на 1,49 метра — до 919 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 960 сантиметров. Такие данные указаны в гидрологическом бюллетене тюменского ЦГМС.

На 29 сантиметров вода поднялась в Ишиме в районе села Викулово — до 544 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 10 метров). В районе Ильинки и города Ишим уровень в реке продолжает снижаться — за сутки в районе Ильинки он опустился на 3 сантиметра (до 942 сантиметров), в районе города Ишим — на 11 сантиметров (до 10,42 метра).

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Наблюдается подъем воды в Тоболе — в районе села Коркино Упоровского района на 73 сантиметра за сутки — до 787 сантиметров (абсолютный максимум 804 сантиметра), в районе Упорово — на 52 сантиметра, до 602 сантиметров (абсолютный максимум 781 сантиметр).

В Ялуторовске и Иевлево уровень Тобола поднялся на 13 и 15 сантиметров — до 484 сантиметров и 424 сантиметров соответственно.

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В Иртыше рост уровня составил от 23 до 33 сантиметров: в районе Тобольска на 24 сантиметра — до 364 сантиметров, в районе Увата на 23 сантиметра до 814, в районе села Демьянское на 333 сантиметра — до 702 сантиметров выше нулевой отметки. В тюменской Туре за последние 24 часа вода прибыла на 16 сантиметров — уровень достиг 373 сантиметров выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что по прогнозам Росгидромета, паводок в Тюменской области продлится еще две-три недели. Ситуация стабилизируется только к 9 мая.

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