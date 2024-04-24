Приближается к критической отметке: уровень воды в Ишиме поднялся почти на 1,5 метра

На 29 сантиметров вода поднялась в Ишиме в районе села Викулово — до 544 сантиметров выше нуля поста (критическая отметка 10 метров). В районе Ильинки и города Ишим уровень в реке продолжает снижаться — за сутки в районе Ильинки он опустился на 3 сантиметра (до 942 сантиметров), в районе города Ишим — на 11 сантиметров (до 10,42 метра).