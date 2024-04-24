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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

В Ялуторовске простились с погибшим на СВО земляком

«Огромная боль утраты»: в Ялуторовске простились с погибшим на СВО земляком

24 апреля 2024, 08:27
Фото: 1MI

В Ялуторовске простились с погибшим на СВО земляком

Похороны Павла Датских прошли сегодня, 24 апреля. Прощание с ним состоялось в Сретенском соборе.

В зоне СВО погиб уроженец Ялуторовска Павел Датских. Прощание с бойцом состоялось сегодня, 24 апреля, в Сретенском соборе, сообщили в администрации города.

«Павел честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь, во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Это огромная боль утраты. Скорбим всем городом. Вечная слава и вечная память», — рассказали в администрации.
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Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб житель Аромашевского района Владимир Арканов. У мужчины остались жена, дети и родители.

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