«Огромная боль утраты»: в Ялуторовске простились с погибшим на СВО земляком

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
В зоне СВО погиб уроженец Ялуторовска Павел Датских. Прощание с бойцом состоялось сегодня, 24 апреля, в Сретенском соборе, сообщили в администрации города.
«Павел честно и беззаветно исполнил воинский долг, отдал жизнь, во имя безопасности нашей страны, за мирное и свободное будущее нашего народа. Это огромная боль утраты. Скорбим всем городом. Вечная слава и вечная память», — рассказали в администрации.
Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб житель Аромашевского района Владимир Арканов. У мужчины остались жена, дети и родители.