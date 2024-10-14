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Ялуторовский район

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Октябрь
В зоне СВО погиб 24-летний военный из Ялуторовска
Житель Ялуторовска Александр Костоломов погиб в зоне спецоперации. Смертельное ранение он получил при выполнении боевого задания.
14 октября, 03:49
Сентябрь
Строил космодром и моногоспитали: в зоне СВО погиб 32-летний ялуторовчанин
15 сентября, 04:45
Июль
Бухгалтер украла более миллиона рублей у православной гимназии в Тюменской области
Женщина присвоила средства, вверенные ей руководством гимназии. В зале суда она заявила, что действовала по указанию директора.
17 июля, 07:16
Пьяные тюменцы избили и утопили приятеля из-за ссоры
Конфликт между мужчинами возник во время застолья. Убийцы избили своего друга, а после отнесли его к водоему.
3 июля, 03:32
Достопримечательности Тюмени показали в новом выпуске шоу «Интуристы»
Кроме Тюмени, в выпуск попали Тобольск и Ялуторовск. Ведущие рассказали о самых интересных местах этих городов.
2 июля, 04:19
Июнь
«Волонтер с огнем в глазах»: на СВО погиб ефрейтор из Тюменской области
25 июня, 08:01
Будет штормить: тюменцев предупредили о граде и грозах
До конца дня 24 июня и ночью 25 июня в регионе ожидается сильный ливень. Порывы ветра будут достигать 25 метров в секунду.
24 июня, 09:39
Май
«Ангелы над собором»: жители Ялуторовска заметили в небе необычное явление
Весь май жители региона удивляются аномалиям природы. Тюменцы уже видели весенний снег и северное сияние, сейчас очередь дошла и до облаков.
15 мая, 06:46
Апрель
«Мы не готовы»: большая вода подобралась к деревням Ялуторовского района
26 апреля, 04:15
«Огромная боль утраты»: в Ялуторовске простились с погибшим на СВО земляком
Похороны Павла Датских прошли сегодня, 24 апреля. Прощание с ним состоялось в Сретенском соборе.
24 апреля, 08:27
Студентов тюменских ссузов просят освободить общежития. Там откроют ПВР
Иногородних студентов ялуторовских колледжей переводят на дистанционное обучение и отправляют домой. Это делается для того, чтобы освободить места в общежитиях — там обустраивают пункт временного размещения.
11 апреля, 05:20
«Превентивные меры»: В Ялуторовске людям предлагают эвакуироваться
Жителям Ялуторовска предлагают добровольно покинуть свои дома из-за угрозы паводка. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
10 апреля, 10:50
Март
Бойцовская собака искусала лицо маленькой девочке в Тюменской области
Собака напала на ребенка возле подъезда жилого дома. Хозяин выгуливал пса без намордника.
21 марта, 06:15
Администрация тюменского города заманивает на работу служебным жильем
Администрация Ялуторовска ищет ведущего специалиста в комитет по ЖКХ. Работник им требуется в срочном порядке.
13 марта, 04:20
Тюменский подросток после катания на санях остался без ноги
Сани были прикреплены к снегоходу, которым управлял друг родителей подростка. За свою безответственность мужчине придется выплатить компенсацию.
11 марта, 06:44
Январь
Угрожала убийством: новые подробности в деле о страшном пожаре в Ялуторовске
В отношении 38-летней соседки, по вине которой погибли трое детей, возбуждено уголовное дело. Она обвиняется сразу по трем статьям.
26 января, 05:49
Потерял память: тюменские волонтеры просят помочь опознать мужчину
Мужчине около 50 лет. Из-за провала в памяти рассказать о себе он ничего не может.
22 января, 08:37
«Пример стойкости и силы духа»: в зоне СВО погиб боец из Ялуторовска
Василий Савин ушел на спецоперацию добровольцем. В зоне СВО он служил старшим механиком-водителем взвода противотанковых управляемых ракет противотанкового дивизиона.
15 января, 09:16
Откупиться не вышло: тюменец слил в сеть интим-видео несовершеннолетней девушки
Молодой человек взял телефон девушки и переслал себе видеозапись, на которой она предстает в обнаженном виде. Откупиться от пострадавшей он пытался извинениями и букетом цветов.
15 января, 03:28
Декабрь 2023
Музей в Ялуторовске получил мраморную скульптуру от почетного гражданина города
Скульптуру из белого мрамора можно увидеть в музее «Торговые ряды». Скульптор подарил ее музею во время выставки.
11 декабря 2023, 04:08

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