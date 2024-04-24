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Published Сегодня, 07:38

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Updated Сегодня, 08:07

Дамба в Упорово

Власти дали прогноз по пику паводка в Абатском и Упоровском районах

24 апреля 2024, 07:38
Фото: тг-канал Александр Моор
Дамба в Упорово

Из-за паводка в Тюменской области эвакуировали жителей 5 населенных пунктов

Критическая отметка уровня воды в Ишиме в Абатском районе будет достигнута в течение сегодняшнего дня. Такой прогноз озвучил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, за последние сутки вода поднялась почти на 1,5 метра, за последние четыре часа еще на 16 сантиметров — до 935 сантиметров (критическая отметка 960 сантиметров выше нуля поста).

«В Абатском районе из 22 населенных пунктов, которые попадают в зону возможного подтопления, 5 полностью эвакуированы. Сейчас здесь работает большая группировка сил и средств — МЧС, полиция, сотрудники дорожных служб, волонтеры. Всего более 750 человек. Сформированы запасы мешков с песком, выполнены полностью работы по укреплению гидротехнических сооружений. Специалисты расширяют насыпь, которая защищает федеральную трассу Тюмень — Омск. Завтра утром они должны быть завершены», — сообщил Моор.

В Ишиме, Казанском и Ишимском районах наблюдается небольшое снижение воды. При этом, как прогнозирует Росгидромет, темп снижения замедлится в ближайшие дни. До 30 апреля даже возможен рост воды.

Жители затопленного тюменского села сами спасают себя от паводка
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Растет уровень воды в реке Тобол. В селе Коркино уровень реки прибавил 73 сантиметра за сутки (792 сантиметра). В селе Упорово пик ожидается 28 апреля — уровень воды в Тоболе 605 сантиметров.

В регионе продолжается выплата материальной помощи населению, пострадавшему от паводка, на первоочередные нужды. Принято 90 заявлений, 87 семьям уже выплачены денежные средства.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за паводков может существенно возрасти число комаров и мошек — для размножения насекомых влажная среда является идеальным условием.

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