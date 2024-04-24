Власти дали прогноз по пику паводка в Абатском и Упоровском районах

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
По его словам, за последние сутки вода поднялась почти на 1,5 метра, за последние четыре часа еще на 16 сантиметров — до 935 сантиметров (критическая отметка 960 сантиметров выше нуля поста).
«В Абатском районе из 22 населенных пунктов, которые попадают в зону возможного подтопления, 5 полностью эвакуированы. Сейчас здесь работает большая группировка сил и средств — МЧС, полиция, сотрудники дорожных служб, волонтеры. Всего более 750 человек. Сформированы запасы мешков с песком, выполнены полностью работы по укреплению гидротехнических сооружений. Специалисты расширяют насыпь, которая защищает федеральную трассу Тюмень — Омск. Завтра утром они должны быть завершены», — сообщил Моор.
В Ишиме, Казанском и Ишимском районах наблюдается небольшое снижение воды. При этом, как прогнозирует Росгидромет, темп снижения замедлится в ближайшие дни. До 30 апреля даже возможен рост воды.
Растет уровень воды в реке Тобол. В селе Коркино уровень реки прибавил 73 сантиметра за сутки (792 сантиметра). В селе Упорово пик ожидается 28 апреля — уровень воды в Тоболе 605 сантиметров.
В регионе продолжается выплата материальной помощи населению, пострадавшему от паводка, на первоочередные нужды. Принято 90 заявлений, 87 семьям уже выплачены денежные средства.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за паводков может существенно возрасти число комаров и мошек — для размножения насекомых влажная среда является идеальным условием.