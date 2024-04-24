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Published Сегодня, 06:32

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Жители затопленного тюменского села сами спасают себя от паводка

Жители затопленного тюменского села сами спасают себя от паводка

24 апреля 2024, 06:32
Фото: 1MI
Село Большие Ярки Казанского района из-за половодья отрезало от большой земли еще неделю назад. На помощь местному населению пришел предприниматель Евгений Шипицын.
«Да мы ничего не сделали сверхординарного: привез в село две лодки, спасательные жилеты, генераторы. Помогали местным жителям переезжать с одного берега на другой, перевозить продукты», — рассказал предприниматель Евгений Шипицын Ural Mash.

Бизнесмен поделился, что в Больших Ярках у его компании находится цех — спасая свое имущество Евгений просто не смог остаться безучастным к ситуации, в которой оказались метные жители.

Согласно открытым данным, Евгений Шипицын является директором и учреждителем компании «Запсиббиоресурс», которая специализируется на искусственном воспроизводстве морских биоресурсов, занимается торговлей рыбой и ракообразными и моллюсками. Предприятие работает в регионе с 2016 года.

Напомним, пик паводка в Казанском районе был пройден на минувшей неделе — 18 апреля уровень воды достиг 890 сантиметров выше нуля поста, после чего начал снижаться. В настоящее время уровень воды в реке Ишим в районе Ильинки (Казанский район) составляет 842 сантиметра.

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