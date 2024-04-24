Жители затопленного тюменского села сами спасают себя от паводка

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
«Да мы ничего не сделали сверхординарного: привез в село две лодки, спасательные жилеты, генераторы. Помогали местным жителям переезжать с одного берега на другой, перевозить продукты», — рассказал предприниматель Евгений Шипицын Ural Mash.
Бизнесмен поделился, что в Больших Ярках у его компании находится цех — спасая свое имущество Евгений просто не смог остаться безучастным к ситуации, в которой оказались метные жители.
Согласно открытым данным, Евгений Шипицын является директором и учреждителем компании «Запсиббиоресурс», которая специализируется на искусственном воспроизводстве морских биоресурсов, занимается торговлей рыбой и ракообразными и моллюсками. Предприятие работает в регионе с 2016 года.
Напомним, пик паводка в Казанском районе был пройден на минувшей неделе — 18 апреля уровень воды достиг 890 сантиметров выше нуля поста, после чего начал снижаться. В настоящее время уровень воды в реке Ишим в районе Ильинки (Казанский район) составляет 842 сантиметра.