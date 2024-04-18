Идет интенсивный рост: за четыре часа вода в Ишиме прибыла еще на 21 сантиметр

По словам заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимира Чейметов, на 18 апреля из населенных пунктов Тюменской области, попавших зону затопления, уже выехали 1 тысяча 609 человек. Около 200 из них размещены в пунктах временного размещения, маломобильные граждане — в медучреждениях, остальные жители районов переехали на время к своим родственникам.