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Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:07

Updated Сегодня, 08:07

За четыре часа вода в реке Ишим прибыла еще на 21 сантиметр

Идет интенсивный рост: за четыре часа вода в Ишиме прибыла еще на 21 сантиметр

18 апреля 2024, 08:05
Фото: 1MI

За четыре часа вода в реке Ишим прибыла еще на 21 сантиметр

Жителей Тюменской области просят позаботиться о безопасности пенсионеров, детей и маломобильных граждан, проживающих в районах, оказавшихся под угрозой затопление.
«Внимание! В Казанском, Ишимском, Упоровском районах идёт интенсивный рост воды. Переместите детей, маломобильных, пенсионеров, больных в пункты временного размещения или к родственникам в непотопляемую зону», — указано в сообщении тг-канала «Оповещение 72».

По словам заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимира Чейметов, на 18 апреля из населенных пунктов Тюменской области, попавших зону затопления, уже выехали 1 тысяча 609 человек. Около 200 из них размещены в пунктах временного размещения, маломобильные граждане — в медучреждениях, остальные жители районов переехали на время к своим родственникам.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В настоящее время ситуация с паводком остается сложной — уровень воды в Ишиме продолжает увеличиваться. За последние 4 часа, по гидропосту в городе Ишиме, уровень воды повысился еще на 21 сантиметр (483 см выше нулевой отметки), в Ильинке уровень воды снизился на 1 см (890 см выше нуля поста). В Тоболе в селе Коркино (Упоровский район) за 4 часа вода прибыла на 1 см (399 см выше нуля поста).

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