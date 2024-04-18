Идет интенсивный рост: за четыре часа вода в Ишиме прибыла еще на 21 сантиметр

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
«Внимание! В Казанском, Ишимском, Упоровском районах идёт интенсивный рост воды. Переместите детей, маломобильных, пенсионеров, больных в пункты временного размещения или к родственникам в непотопляемую зону», — указано в сообщении тг-канала «Оповещение 72».
По словам заместителя председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тюменской области Владимира Чейметов, на 18 апреля из населенных пунктов Тюменской области, попавших зону затопления, уже выехали 1 тысяча 609 человек. Около 200 из них размещены в пунктах временного размещения, маломобильные граждане — в медучреждениях, остальные жители районов переехали на время к своим родственникам.
В настоящее время ситуация с паводком остается сложной — уровень воды в Ишиме продолжает увеличиваться. За последние 4 часа, по гидропосту в городе Ишиме, уровень воды повысился еще на 21 сантиметр (483 см выше нулевой отметки), в Ильинке уровень воды снизился на 1 см (890 см выше нуля поста). В Тоболе в селе Коркино (Упоровский район) за 4 часа вода прибыла на 1 см (399 см выше нуля поста).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области перекрыли трассу Ишим — Казанское — граница Казахстана из-за перелива воды. Закрыт участок с 56 по 57 километр.