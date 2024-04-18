143 тонны немаркированной рыбы изъяли из оборота в Тюменской области

Следствие установило, что более 143 тонн рыбы были приобретены в ХМАО и ЯНАО, а хранились в складах, принадлежащих бизнесмену. В ходе оперативно-розыскных мероприятий продукция на 23 миллиона рублей была изъята из незаконного оборота.