143 тонны немаркированной рыбы изъяли из оборота в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В Тюмени вынесли приговор директору организации, причастной к обороту и хранению немаркированной рыбы. Ему назначили штраф в размере 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.
Следствие установило, что более 143 тонн рыбы были приобретены в ХМАО и ЯНАО, а хранились в складах, принадлежащих бизнесмену. В ходе оперативно-розыскных мероприятий продукция на 23 миллиона рублей была изъята из незаконного оборота.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские силовики накрыли подпольное казино в Нижневартовске. Организаторам грозит до четырех лет тюрьмы и крупный штраф.