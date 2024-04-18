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В Тюменской области из оборота изъяли 143 тонны немаркированной рыбы

143 тонны немаркированной рыбы изъяли из оборота в Тюменской области

18 апреля 2024, 07:32
Фото: 1MI

В Тюменской области из оборота изъяли 143 тонны немаркированной рыбы

Рыба, приобретенная в ХМАО и ЯНАО, хранилась на тюменских складах. Директора причастной к обороту организации привлекли к ответственности.

В Тюмени вынесли приговор директору организации, причастной к обороту и хранению немаркированной рыбы. Ему назначили штраф в размере 350 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе РУФСБ России по Тюменской области.

Следствие установило, что более 143 тонн рыбы были приобретены в ХМАО и ЯНАО, а хранились в складах, принадлежащих бизнесмену. В ходе оперативно-розыскных мероприятий продукция на 23 миллиона рублей была изъята из незаконного оборота.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменские силовики накрыли подпольное казино в Нижневартовске. Организаторам грозит до четырех лет тюрьмы и крупный штраф.

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