Бывшую базу Росрезерва выставят на торги в Тюмени

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Участок располагается в Калининском округе Тюмени. Рядом проходят три федеральных автодороги, также недалеко расположены Затюменский экопарк и Ипподром. Вокруг объекта развита инфраструктура, автобусная остановка находится на расстоянии 200 метров.
Указано, что площадь участка составляет 11,49 гектаров. В составе лота — 31 объект и 18 участков. Торги запланированы на четвертый квартал этого года. Начальная стоимость лота пока не определена.
Отметим, по данным сервиса 2 ГИС по адресу улица Брестская, 1, расположен комбинат «Спутник», принадлежащий Росрезерву. В настоящее время юрлицо ликвидировано.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года стоимость данный участков выросла более чем на 20%. Сегодня средняя стоимость сотки земли составляет 244 тысячи рублей.