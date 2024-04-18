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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Тюмени выставят на торги бывший комбинат Росрезерва

Бывшую базу Росрезерва выставят на торги в Тюмени

18 апреля 2024, 07:38
Фото: 2 ГИС

В Тюмени выставят на торги бывший комбинат Росрезерва

В Тюмени выставят на продажу имущественный комплекс по улице Брестской, 1. Информация о предстоящих торгах опубликована на портале ДОМ.РФ.

Участок располагается в Калининском округе Тюмени. Рядом проходят три федеральных автодороги, также недалеко расположены Затюменский экопарк и Ипподром. Вокруг объекта развита инфраструктура, автобусная остановка находится на расстоянии 200 метров.

Указано, что площадь участка составляет 11,49 гектаров. В составе лота — 31 объект и 18 участков. Торги запланированы на четвертый квартал этого года. Начальная стоимость лота пока не определена.

Отметим, по данным сервиса 2 ГИС по адресу улица Брестская, 1, расположен комбинат «Спутник», принадлежащий Росрезерву. В настоящее время юрлицо ликвидировано.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года стоимость данный участков выросла более чем на 20%. Сегодня средняя стоимость сотки земли составляет 244 тысячи рублей.

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