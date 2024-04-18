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В Тюменской области перекрыли трассу до Казахстана из-за паводка

Из-за паводка в Тюменской области перекрыли трассу до Казахстана

18 апреля 2024, 06:19
Фото: ГИБДД

В Тюменской области перекрыли трассу до Казахстана из-за паводка

В Тюменской области перекрыли трассу Ишим — Казанское — граница Респубики Казахстан. Движение закрыто по участку автодороги в Казанском районе — с 56 по 57 километр из-за перелива воды в районе села Гагарье.

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, альтернативный маршрут организован по трассе Ишим — Новотравное — Коротаевка — Смирное — Чирки — Казанское. За безопасностью дорожного движения на закрытом участке автодороги следят инспекторы ГИБДД.

По данным информационного центра правительства Тюменской области, на реке Алабуга в районе Казанки установлен временный гидропост, увеличение уровня воды прогнозируется на протяжении еще нескольких дней.

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Ранее «Наш Город» писал, что на участках автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Тюменском, Исетском, Ишимском и Бержюдском районах введен запрет для движения большегрузов. Ограничения действуют до вечера сегодняшнего дня.

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