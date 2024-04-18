Из-за паводка в Тюменской области перекрыли трассу до Казахстана

В Тюменской области перекрыли трассу до Казахстана из-за паводка

В Тюменской области перекрыли трассу Ишим — Казанское — граница Респубики Казахстан. Движение закрыто по участку автодороги в Казанском районе — с 56 по 57 километр из-за перелива воды в районе села Гагарье.