Из-за паводка в Тюменской области перекрыли трассу до Казахстана

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, альтернативный маршрут организован по трассе Ишим — Новотравное — Коротаевка — Смирное — Чирки — Казанское. За безопасностью дорожного движения на закрытом участке автодороги следят инспекторы ГИБДД.
По данным информационного центра правительства Тюменской области, на реке Алабуга в районе Казанки установлен временный гидропост, увеличение уровня воды прогнозируется на протяжении еще нескольких дней.
Ранее «Наш Город» писал, что на участках автодороги Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Тюменском, Исетском, Ишимском и Бержюдском районах введен запрет для движения большегрузов. Ограничения действуют до вечера сегодняшнего дня.