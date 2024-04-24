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Стоимость потребительской корзины в Тюмени достигла нового максимума

Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд

24 апреля 2024, 05:09
Фото: 1MI

Стоимость потребительской корзины в Тюмени достигла нового максимума

Стоимость потребительской корзины в Тюменской области резко увеличилась — за год фиксированный набор потребтоваров и услуг подорожал почти на 800 рублей. Такие данные предоставил Росстат.

По данным статистики, резкий рост цен наблюдался с ноября 2023 года. Если тогда стоимости потребительской корзины в регионе составляла 19 тысяч 59 рублей, в январе 2024 года — 19 тысяч 285 рублей, то в марте уже 19 тысяч 639 рублей. Для сравнения, в марте 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг не превышала 18 тысяч 848 рублей.

На увеличение показателя оказали влияние растущие цены на товары и услуги — годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в марте составила 6,42%, в феврале — 6,10%.

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По России в целом уровень инфляции достиг 7,72%, стоимость потребительской корзины составил 21 тысячу 801 рубль (год назад 20 тысяч 585 рублей). При этом самая высокая цена на фиксированный набор потребительских товаров и услуг зарегистрирована в Чукотстком АО (35,8 тысячи рублей), Камчатском крае (33,2 тысячи рублей), Москве (32 тысячи).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за год размер средней заработной платы вырос почти на 14%. Средний заработок в регионе сегодня составляет 70 тысяч 290 рублей.

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