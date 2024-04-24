Стоимость потребительской корзины в Тюмени побила новый рекорд

По данным статистики, резкий рост цен наблюдался с ноября 2023 года. Если тогда стоимости потребительской корзины в регионе составляла 19 тысяч 59 рублей, в январе 2024 года — 19 тысяч 285 рублей, то в марте уже 19 тысяч 639 рублей. Для сравнения, в марте 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг не превышала 18 тысяч 848 рублей.