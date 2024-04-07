Стали богаче: зарплата тюменцев за год выросла до 70 тысяч рублей

Posted Вчера, 05:13
Published Вчера, 05:13
Modified Вчера, 06:34
Updated Вчера, 06:34
Среднедушевые доходы населения Тюменской области за год возросли на 13,1% — до 41,5 тысячи рублей. Такие данные озвучил Росстат.
В целом по России средний заработок составил 73 тысячи 709 рублей, тогда как годом ранее 65 тысяч 338 рублей. По Уральскому федеральному округу данный показатель увеличился с 68 тысяч до 77 тысяч 614 рублей.
По размеру средней заработной платы Тюменская область занимает третье место среди регионов УрФО. На первых местах находятся Ямало-Ненецкий автономный округ и Югра — 145 тысяч 130 рублей и 107 тысяч 700 рублей соответственно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросло в 2,5 раза число высокооплачиваемых вакансий. В 2023 году было опубликовано 18,7 тысячи предложений с заработком более 150 тысяч рублей.