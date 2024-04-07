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Posted Вчера, 05:13

Published Вчера, 05:13

Modified Вчера, 06:34

Updated Вчера, 06:34

Зарплата тюменцев за год выросла на 13,7%

Стали богаче: зарплата тюменцев за год выросла до 70 тысяч рублей

7 апреля 2024, 05:13
Фото: 1MI

Зарплата тюменцев за год выросла на 13,7%

Размер среднемесячной заработной платы в Тюменской области за 2023 год увеличился на 13,7% и достиг 70 тысяч 290 рублей. Годом ранее средний заработок в регионе составлял 61 тысячу 901 рубль.

Среднедушевые доходы населения Тюменской области за год возросли на 13,1% — до 41,5 тысячи рублей. Такие данные озвучил Росстат.

В целом по России средний заработок составил 73 тысячи 709 рублей, тогда как годом ранее 65 тысяч 338 рублей. По Уральскому федеральному округу данный показатель увеличился с 68 тысяч до 77 тысяч 614 рублей.

По размеру средней заработной платы Тюменская область занимает третье место среди регионов УрФО. На первых местах находятся Ямало-Ненецкий автономный округ и Югра — 145 тысяч 130 рублей и 107 тысяч 700 рублей соответственно.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросло в 2,5 раза число высокооплачиваемых вакансий. В 2023 году было опубликовано 18,7 тысячи предложений с заработком более 150 тысяч рублей.

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