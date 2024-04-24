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Житель Тюменской области погиб в зоне СВО

«У него было много друзей»: в зоне спецоперации погиб житель Тюменской области

24 апреля 2024, 04:35
Фото: 1MI

Житель Тюменской области погиб в зоне СВО

В зоне специальной военной операции погиб 37-летний житель Аромашевского района Владимир Арканов. Накануне, 24 апреля, состоялись церемония прощания и похороны военного.

Владимир родился в селе Овсово Аромашевсуого района. В 2002 году окончил Малоскарединскую среднюю школу. Спустя два года был призван в армию.

Фото: тг-канал Игорь Власов
«Владимир был очень дружелюбным, открытым, весёлым, не конфликтным человеком. Всегда откликался на первую просьбу о помощи, имел много друзей. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким», — сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.

У бойца остались супруга, дети и родители. За проявление самоотверженности, мужества и отваги военный награжден посмертно Орденом Мужества.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб житель Тюменской области Дмитрий Гусаков, выпускник Тюменского духовного училища.

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