«У него было много друзей»: в зоне спецоперации погиб житель Тюменской области

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Владимир родился в селе Овсово Аромашевсуого района. В 2002 году окончил Малоскарединскую среднюю школу. Спустя два года был призван в армию.
«Владимир был очень дружелюбным, открытым, весёлым, не конфликтным человеком. Всегда откликался на первую просьбу о помощи, имел много друзей. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким», — сообщил глава Аромашевского района Игорь Власов.
У бойца остались супруга, дети и родители. За проявление самоотверженности, мужества и отваги военный награжден посмертно Орденом Мужества.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО погиб житель Тюменской области Дмитрий Гусаков, выпускник Тюменского духовного училища.