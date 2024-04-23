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Published Сегодня, 11:19

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Updated Сегодня, 13:07

В зоне СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища

Пономарь, чтец, звонарь. В зоне СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища

23 апреля 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney

В зоне СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища

В зоне СВО погиб 30-летний Гусаков Дмитрий — он окончил Тюменское духовное училище. Об этом сообщается в паблике «ЛЕСТВИЦА • Абакан • Православие • Молодежь».

Дмитрий — уроженец республики Тыва. В 2015 году он поступил в Тюменское духовное училище, а в 2018 уже получил государственный аттестат о классическом гимназическом образовании, освоив церковные навыки пономаря, чтеца, звонаря. Жил в Хакасии, служил в Преображенском соборе Абакана.

Фото: «ЛЕСТВИЦА • Абакан • Православие • Молодежь».

В 2021 году он отслужил в армии, а с началом СВО добровольцем заключил контракт в Минобороны РФ в ноябре 2023 года. На фронте был радиотелефонистом.

26 февраля мужчина погиб на Донбассе при выполнении боевой задачи. Его наградили Орденом Мужества посмертно.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские школьники побывали в суде.

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