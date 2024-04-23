Пономарь, чтец, звонарь. В зоне СВО погиб выпускник Тюменского духовного училища

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Дмитрий — уроженец республики Тыва. В 2015 году он поступил в Тюменское духовное училище, а в 2018 уже получил государственный аттестат о классическом гимназическом образовании, освоив церковные навыки пономаря, чтеца, звонаря. Жил в Хакасии, служил в Преображенском соборе Абакана.
В 2021 году он отслужил в армии, а с началом СВО добровольцем заключил контракт в Минобороны РФ в ноябре 2023 года. На фронте был радиотелефонистом.
26 февраля мужчина погиб на Донбассе при выполнении боевой задачи. Его наградили Орденом Мужества посмертно.
Ранее «Наш город» писал, что тюменские школьники побывали в суде.