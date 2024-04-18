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С погибшим на СВО бойцом простились в Тюменской области

«Был дружелюбным и открытым»: в тюменской деревне простились с погибшим на СВО бойцом

18 апреля 2024, 05:05
Фото: 1MI

С погибшим на СВО бойцом простились в Тюменской области

Дмитрию Бруцкому было 27 лет. С мужчиной простились в его родной деревне Ангарка Аромашевского района.

16 апреля в Аромашевском районе простились с погибшим на СВО бойцом Дмитрием Бруцким. Мужчина награжден орденом Мужества посмертно, сообщил глава района Игорь Власов.

«Родился Дмитрий в деревне Ангарка 9 мая 1996 года, окончил Новопетровскую среднюю общеобразовательную школу. В 2014 году проходил срочную военную службу. Дмитрий был очень дружелюбным, открытым, весёлым, неконфликтным человеком. Всегда откликался на первую просьбу о помощи. Имел много друзей. Был хорошим сыном, надежным другом, любящим мужем», — рассказал Власов на своей странице ВКонтакте.
Фото: Игорь Власов / ВКонтакте

Ранее «Наш город» сообщал, что в зоне СВО погиб стрелок из Тюменской области. Данияр Гезольдинов подписал контракт с Минобороны в ноябре 2023 года. С мужчиной простились в селе Нижняя Тавда.

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