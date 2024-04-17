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Published Сегодня, 13:46

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Updated Сегодня, 14:08

В Тюменской области труп участника СВО не могут доставить в родную деревню

В Тюменской области труп участника СВО не могут доставить в родную деревню

17 апреля 2024, 13:46
Фото: Изображение Midjourney
В зоне СВО на Украине в марте при выполнении боевой задачи погиб отец пятерых детей Аллагулов Ринат. Он отправился на спецоперацию в начале года.

Брат военнослужащего бьет тревогу: тело участника СВО доставили в Тобольск 14 апреля, но администрация Тобольского района не хочет помочь родственникам погибшего доставить его в родную деревню Иземеть.

Как мужчина поделился с телеграм-каналом «Тюменская Z уМоора 2.0», родственники бы сами увезли тело на снегоходах, но по зимникам сейчас не проехать, поскольку все тает из-за потепления. А для моторных лодок еще не открыли реки.

Родственники военнослужащего хотят похоронить его в родной деревне и просят помощи администрации в транспортировке.

«Почему нам никто не может помочь? Он же погиб при исполнении воинского долга, защищая всех нас», — просит о помощи брат Рината Аллагулова.

В администрации Тобольского района пока никак не прокомментировали ситуацию.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени улицу хотят назвать в честь участника СВО.

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