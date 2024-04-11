33-летний командир мотострелкового батальона из Ишима погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Как сообщили в администрации Ишимского района, Яков служил командиром отделения взвода (штурмовой роты) мотострелкового батальона (штурмовой) воинской части.
«Яков был истинным героем и отдал свою жизнь за защиту Родины. Указом президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества посмертно», — отметили в администрации муниципалитета.
Похороны военного состоялись в среду, 10 апреля.
Ранее «Наш Город» писал, что на СВО погиб 42-летний житель села Вагай Евгений Шустовских. Боец получил смертельное ранение в канун Дня защитника Отечества.