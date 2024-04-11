nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

33-летний командир мотострелкового батальона из Ишима погиб в зоне СВО

33-летний командир мотострелкового батальона из Ишима погиб в зоне СВО

11 апреля 2024, 03:38
Фото: 1MI
В зоне специальной военной операции погиб 33-летний житель Ишима Яков Панов. Смертельное ранение он получил 25 марта при выполнении боевого задания.

Как сообщили в администрации Ишимского района, Яков служил командиром отделения взвода (штурмовой роты) мотострелкового батальона (штурмовой) воинской части.

Фото: Администрация Ишимского района
«Яков был истинным героем и отдал свою жизнь за защиту Родины. Указом президента Российской Федерации награжден Орденом Мужества посмертно», — отметили в администрации муниципалитета.

Похороны военного состоялись в среду, 10 апреля.

Ранее «Наш Город» писал, что на СВО погиб 42-летний житель села Вагай Евгений Шустовских. Боец получил смертельное ранение в канун Дня защитника Отечества.

Читайте также:
Борт МЧС России доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область. ВИДЕОЛегендарная группа даст концерт в тюменском ресторанеНа Тюмень надвигается штормовой ветер
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Военные травмы#Военные#Ишимский район#Военные действия#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Зона сво
Готовьтесь к худшему: паводок в Тюменской области станет самым масштабным в истории
Сегодня, 07:47
В Тюмени стало меньше еще на одного миллиардера
Сегодня, 10:58
Легендарная группа даст концерт в тюменском ресторане
Сегодня, 02:59
«Аномалии повсюду»: метеоролог рассказал о резких изменениях в тюменском климате
Сегодня, 09:39
«Много подвохов»: тюменка рассказала, как правильно оформить гражданство ребенку
Сегодня, 10:18
«Мы потеряли храброго воина»: в Тюмени простятся с пожарным, погибшим на СВО
Сегодня, 10:37
"