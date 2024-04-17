В Тюмени улицу хотят назвать в честь погибшего участника СВО

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
На очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени обсудили такую идею. Предложение выдвинул «Союз военных инженеров».
Андрей Приказнов — уроженец Тюмени. Он выпускник ТВВИКУ. Майор отправился в зону СВО, где погиб при выполнении боевой задачи 21 февраля 2024 года.
Военный был дважды кавалером ордена Мужества, первую награду он получил после ранения, вторую — посмертно. Также Приказнов награжден медалью за отвагу.