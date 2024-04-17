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В Тюмени улицу хотят назвать в честь погибшего участника СВО

В Тюмени улицу хотят назвать в честь погибшего участника СВО

17 апреля 2024, 10:32
Фото: 1MI
В Тюмени улице в районе Плеханова хотят присвоить имя погибшего в ходе спецоперации на Украине майора Андрея Приказнова. Об этом рассказали в администрации города.

На очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени обсудили такую идею. Предложение выдвинул «Союз военных инженеров».

Андрей Приказнов — уроженец Тюмени. Он выпускник ТВВИКУ. Майор отправился в зону СВО, где погиб при выполнении боевой задачи 21 февраля 2024 года.

Военный был дважды кавалером ордена Мужества, первую награду он получил после ранения, вторую — посмертно. Также Приказнов награжден медалью за отвагу.

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