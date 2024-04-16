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Published Сегодня, 10:46

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Updated Сегодня, 10:48

Стрелок из Тюменской области погиб в зоне СВО

Стрелок из Тюменской области погиб в зоне СВО

16 апреля 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney
В селе Нижняя Тавда состоялась церемония прощания с участников СВО Данияром Гезольдиновым. Он был стрелком-помощником отделения захвата штурмовой роты. Об этом сообщили в администрации района.

Родился мужчина в 1998 году, окончил Нижнетавдинскую школу, а затем поступил в Агротехнологический колледж. В ноябре 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации.

 

Погиб он в январе 2024 года в ходе наступления на Авдеевку. У Данияра Гезольдова остались родители, супруга, дети. В администрации района выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Наш город» писал, что тюменский моряк, попавший в плен, вышел на связь с семьей.

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