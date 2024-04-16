Стрелок из Тюменской области погиб в зоне СВО

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Родился мужчина в 1998 году, окончил Нижнетавдинскую школу, а затем поступил в Агротехнологический колледж. В ноябре 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения спецоперации.
Погиб он в январе 2024 года в ходе наступления на Авдеевку. У Данияра Гезольдова остались родители, супруга, дети. В администрации района выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее «Наш город» писал, что тюменский моряк, попавший в плен, вышел на связь с семьей.