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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 11:53

Updated Сегодня, 11:53

Тюменка после покупки новой квартиры начала верить в домовых.

«Необъяснимо, но факт»: тюменка после покупки новой квартиры начала верить в домовых

6 мая 2024, 09:21
Фото: 1MI
Тюменка после покупки новой квартиры начала верить в домовых.

Тюменка после покупки новой квартиры начала верить в домовых

К мистике многие тюменцы относятся скептически. К этой категории людей раньше относилась и Василиса Новикова. Однако недавний переезд в новую квартиру, сопровождающийся мистическими происшествиями, заставил ее изменить мнение. Девушка рассказала нам свою историю.

Грохот, пропажа вещей и безумство кота

Я купила квартиру на так давно в доме, которому около 15 лет. Брала с рук у семьи с маленьким ребенком. Мне квартира сразу очень понравилось, из нее веяло уютом, внутри чувствовалось спокойствие. У меня даже сомнений не было, что я буду брать именно этот вариант.

После переезда я в первый же день разложила все вещи по нужным местам. Но потом, когда я искала крючок для вязания, его не было в моем ящичке для рукоделия. Хотя я была максимально уверена в том, что лежать он должен именно там, я помнила, как клала его туда. Пришлось выпотрошить все содержимое на пол, но нужного предмета так и не было. Через пару дней я собиралась пойти в магазин и купить новый, решали снова заглянуть в ящик и крючок оказался там — на самом видном месте. Но тогда я этому не придала значения, подумала, что я просто невнимательная. Только сейчас понимаю, что то же самое происходило и с другими вещами практически каждую неделю.

Однажды ночью я проснулась от грохота на кухне, будто что-то железное упало. Кот тогда был со мной на кровати и тоже опешил от произошедшего. Собрав мужество в кулак, я выдвинулась к месту неизведанного грохота. Все было на своих местах, ничего не падало. Да и упасть было особо нечему — все в ящиках лежит. Вот тогда я уже начала напрягаться.

Ночной грохот на кухне оказался явлением не имеющим логического объяснения.Ночной грохот на кухне оказался явлением не имеющим логического объяснения.
Ночной грохот на кухне оказался явлением не имеющим логического объяснения.
Фото: 1MI

Но добило меня то, что стало происходить с моим котом. Вспоминаю, что в день переезда он сел на диван и стал шипеть без причины, его никто не трогал. Но он у меня вредный и любит показать характер, да и это быстро прошло. Но позже он стал садится в угол, пристально смотреть в потолок и истошно мяукать. Он мог так час сидеть и кричать!

Причем было два угла, которые вызывали такую реакцию. И происходило все в одно и то же время — в три часа ночи. Но я, как закоренелый скептик, первым делом подумала, что кот заболел и свозила его к ветеринару. Отдала кучу денег, чтобы убедиться в том, что он здоров.

Ночные крики кота не были связаны с проблемами со здоровьем.Ночные крики кота не были связаны с проблемами со здоровьем.
Ночные крики кота не были связаны с проблемами со здоровьем.
Фото: 1MI

Но ночные оры не прекращались, как и пропажа вещей. А шум на кухне стал другим — теперь иногда я слыша, как кто-то тихонечко ходит по паркету. Вдобавок еще и техника начала отключаться от интернета самовольно.

Не выдержав напряжения, я рассказала о происходящем маме, она у меня любитель верить во все сразу. И она без тени сомнения сказала, что у меня дома просто живут домовые. Судя по тому, что кот кричит в двух углах — их тут двое.

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Попытки наладить контакт

Я в тот момент уже просто мечтала нормальной и спокойной жизни, а потому решила послушать совет старшего и знающего мистика. Так на холодильнике у меня появились две горстки конфет — для каждого домового. А у меня появилась шизофрения. Это шутка. Но м не пришлось начать здороваться с домовыми и рассказывать им, где лежит подарки для них.

Я была шокирована, когда первая же ночь у меня прошла спокойно. Кот мирно спал, на кухне было тихо. Меня это, конечно, разозлило, ведь я в такое никогда не верила и даже смеялась над теми, кто серьезно относится к подобным вещам. Но убрать сладости с холодильника я не решилась, а потому пришлось учиться дружить с домовятами, мне приятно думать, что они добрые.

Хотя меня пугают истории других людей, которые рассказывают, как домовые приходят к ним во сне и даже свои имена рассказывают. Я такого не хочу. Пусть угощается конфетами и занимается там своими делами. Я им желаю доброго утра и спокойной ночи, чтобы их уважить, вроде это должно помогать.

Послу проведения ритуалов, в квартире тюменки больше не происходило мистических событий.Послу проведения ритуалов, в квартире тюменки больше не происходило мистических событий.
Послу проведения ритуалов, в квартире тюменки больше не происходило мистических событий.
Фото: 1MI
Верите ли вы в домовых?

Жизнь с гостями из потустороннего мира

Теперь я живу, как не совсем психически здоровый человек. Разговариваю иногда, когда только мы с котом дома. Ну, не считая домовых. Меняю сладости на холодильнике, чтобы ничего не портилось и чаще прибираюсь, домовым вроде чистота нравится.

Еще стало проще искать вещи, мне стыдно говорить, но фраза «Домовой, поиграл-поиграл и отдай» работает. Теперь ничего не теряется. Хотя я все еще не совсем во все это верю, но прекращать свои новые обряды не хочу, уж очень страшно было до того, как мы с домовятами общий язык нашли.

Так что не бойтесь вот так сходить с ума. Может и правда есть в нашем мире что-то потустороннее?

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