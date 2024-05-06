«Необъяснимо, но факт»: тюменка после покупки новой квартиры начала верить в домовых

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Я купила квартиру на так давно в доме, которому около 15 лет. Брала с рук у семьи с маленьким ребенком. Мне квартира сразу очень понравилось, из нее веяло уютом, внутри чувствовалось спокойствие. У меня даже сомнений не было, что я буду брать именно этот вариант.
После переезда я в первый же день разложила все вещи по нужным местам. Но потом, когда я искала крючок для вязания, его не было в моем ящичке для рукоделия. Хотя я была максимально уверена в том, что лежать он должен именно там, я помнила, как клала его туда. Пришлось выпотрошить все содержимое на пол, но нужного предмета так и не было. Через пару дней я собиралась пойти в магазин и купить новый, решали снова заглянуть в ящик и крючок оказался там — на самом видном месте. Но тогда я этому не придала значения, подумала, что я просто невнимательная. Только сейчас понимаю, что то же самое происходило и с другими вещами практически каждую неделю.
Однажды ночью я проснулась от грохота на кухне, будто что-то железное упало. Кот тогда был со мной на кровати и тоже опешил от произошедшего. Собрав мужество в кулак, я выдвинулась к месту неизведанного грохота. Все было на своих местах, ничего не падало. Да и упасть было особо нечему — все в ящиках лежит. Вот тогда я уже начала напрягаться.
Но добило меня то, что стало происходить с моим котом. Вспоминаю, что в день переезда он сел на диван и стал шипеть без причины, его никто не трогал. Но он у меня вредный и любит показать характер, да и это быстро прошло. Но позже он стал садится в угол, пристально смотреть в потолок и истошно мяукать. Он мог так час сидеть и кричать!
Причем было два угла, которые вызывали такую реакцию. И происходило все в одно и то же время — в три часа ночи. Но я, как закоренелый скептик, первым делом подумала, что кот заболел и свозила его к ветеринару. Отдала кучу денег, чтобы убедиться в том, что он здоров.
Но ночные оры не прекращались, как и пропажа вещей. А шум на кухне стал другим — теперь иногда я слыша, как кто-то тихонечко ходит по паркету. Вдобавок еще и техника начала отключаться от интернета самовольно.
Не выдержав напряжения, я рассказала о происходящем маме, она у меня любитель верить во все сразу. И она без тени сомнения сказала, что у меня дома просто живут домовые. Судя по тому, что кот кричит в двух углах — их тут двое.
Я в тот момент уже просто мечтала нормальной и спокойной жизни, а потому решила послушать совет старшего и знающего мистика. Так на холодильнике у меня появились две горстки конфет — для каждого домового. А у меня появилась шизофрения. Это шутка. Но м не пришлось начать здороваться с домовыми и рассказывать им, где лежит подарки для них.
Я была шокирована, когда первая же ночь у меня прошла спокойно. Кот мирно спал, на кухне было тихо. Меня это, конечно, разозлило, ведь я в такое никогда не верила и даже смеялась над теми, кто серьезно относится к подобным вещам. Но убрать сладости с холодильника я не решилась, а потому пришлось учиться дружить с домовятами, мне приятно думать, что они добрые.
Хотя меня пугают истории других людей, которые рассказывают, как домовые приходят к ним во сне и даже свои имена рассказывают. Я такого не хочу. Пусть угощается конфетами и занимается там своими делами. Я им желаю доброго утра и спокойной ночи, чтобы их уважить, вроде это должно помогать.
Теперь я живу, как не совсем психически здоровый человек. Разговариваю иногда, когда только мы с котом дома. Ну, не считая домовых. Меняю сладости на холодильнике, чтобы ничего не портилось и чаще прибираюсь, домовым вроде чистота нравится.
Еще стало проще искать вещи, мне стыдно говорить, но фраза «Домовой, поиграл-поиграл и отдай» работает. Теперь ничего не теряется. Хотя я все еще не совсем во все это верю, но прекращать свои новые обряды не хочу, уж очень страшно было до того, как мы с домовятами общий язык нашли.
Так что не бойтесь вот так сходить с ума. Может и правда есть в нашем мире что-то потустороннее?