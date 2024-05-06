«Необъяснимо, но факт»: тюменка после покупки новой квартиры начала верить в домовых

После переезда я в первый же день разложила все вещи по нужным местам. Но потом, когда я искала крючок для вязания, его не было в моем ящичке для рукоделия. Хотя я была максимально уверена в том, что лежать он должен именно там, я помнила, как клала его туда. Пришлось выпотрошить все содержимое на пол, но нужного предмета так и не было. Через пару дней я собиралась пойти в магазин и купить новый, решали снова заглянуть в ящик и крючок оказался там — на самом видном месте. Но тогда я этому не придала значения, подумала, что я просто невнимательная. Только сейчас понимаю, что то же самое происходило и с другими вещами практически каждую неделю.