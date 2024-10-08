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Мистика

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Октябрь
Тюменская гадалка поддержала введение уголовного наказания за наведение порчи
8 октября, 07:52
Сентябрь
Массовый кризис! На пике коридора затмений тюменцы стали чаще обращаться к гадалкам
24 сентября, 08:07
Август
Богатство, страсти и разрушение. Таро-гороскоп для тюменцев на август 2024 года
1 августа, 10:10
Июнь
Деньги на страданиях или истинная помощь? Психолог разоблачил тюменскую гадалку
19 июня, 10:48
«Судьба по дате рождения»: увлечение натальными картами дошло до Тюмени
14 июня, 09:39
Февраль
«Страдания и шанс на удачу»: чем опасен мистический день 29 февраля
29 февраля, 07:41
«Шанс изменить жизнь»: астролог рассказала о волшебном свойстве конца февраля
26 февраля, 09:39

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