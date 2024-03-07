«Общество изменилось»: тюменский курьер поделился откровениями о работе

А потому он рекомендует всем пользователям доставок чаще выходить на прогулку и дышать свежим воздухом. Помните, что курьер закрывает ваши потребности, связанные с монотонными и обыденными делами, но наслаждаться жизнью и видеть жизнь в ее полноте нужно вам. А потому будьте добрее и не забывайте про внешний чудесный мир.