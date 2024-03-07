«Общество изменилось»: тюменский курьер поделился откровениями о работе

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Важно понимать, что с наступлением пандемии в 2019-м году во всем мире начали активно развиваться курьерские службы. В Тюмени сервис доставок также получил огромный толчок и к настоящему дню многие люди не могут представить жизнь без курьеров, которые к нужному времени привозят все необходимое и не очень.
Доставщик Илья Мамонтов в сервисе доставки работает уже 6 лет, а потому он лично стал свидетелем того, как менялось отношение людей к курьерам.
«Если в годы, когда все только заводилось, тебя каждый раз встречали с улыбкой, благодарили и суть ли не выносили чай с печеньками к порогу, то сейчас дай бог дверь откроют полностью, а не оставят щель и высунут руку, даже не поздоровавшись. Но и это цветочки, самое страшное — это недовольные клиенты», — говорит курьер.
Чаще всего у тюменцев негодование вызывает скорость доставки и качество привезенного товара. Однако зачастую, как говорит Мамонтов, целостность посылки зависит от упаковщика, а опоздания чаще всего мотивированны сложной транспортной или погодной обстановкой в городе.
«Никто не лежит и не оттягивает до последнего доставку вашего заказа. Иногда бывает завал, это нужно понимать. Но компания нацелена на извлечение большей прибыли, а значит — чем больше заказов доставлено за день, тем лучше. А потому в наших же интересах привезти все раньше, но получается не всегда», — говорит доставщик.
Однако сейчас в 20% случаев, если Илья опоздал даже на 5 минут, ему приходится долго выслушивать негодования клиента и порою даже оскорбления в свой адрес.
«Если я опаздываю, то независимо от причины, извиняюсь. Но мне говорят, что можно было и поторопится, что я черепаха, лентяй и бездельник. Это я еще мат обхожу, которым меня регулярно кроют. Я лично никогда никому ничего не говорю, выслушиваю и ухожу. Но сам понимаю, что люди уже обнаглели», — говорит Мамонтов.
К тому же современность, сделавшая курьером неотъемлемой частью нашей жизни, принизила в глазах клиентов личности тех, кто предоставляет услуги. Так Илья часто говорит о том, что его воспринимают, как функцию, а не как отдельного человека.
«Иногда открывают дверь, говорят поставь, достань это из пакета и так далее. А я не имею права этого делать. Но мое любимое — это просьбы зайти куда-то „по пути“. Я не имею права этого делать и всегда отказываю. Но скажу, что чаще всего просят принести газировку, алкогольные напитки, колготки, презервативы и кофе», — говорит курьер.
При том отказ оказать дополнительную услугу многие воспринимают в штыки, угрожая сотруднику жалобами. Так только за последний год на Илья пожаловались 18 раз за то, что он отказался выполнить просьбу клиента сверх его заказа.
«Бывает, что меня еще просят пакеты в квартире заказчика разобрать. Или начинают каждый товар при мне по полчаса осматривать, не отпуская меня работать дальше. Но я — просто курьер. Если что-то не так с товаром — это к сборщику или поставщику. У меня все заказы в очереди и я могу снова нарваться на ор истеричного человека, которому я что-то привез на 5 минут позже», — негодует доставщик.
Несмотря на все сложности, к своей работе Мамонтов относится философски. Ему нравится наблюдать, как меняются люди и он постоянно гадает, когда они дойдут до крайностей. К тому же сейчас, когда работать можно удаленно, а все товары привозит курьер, некоторые люди вовсе перестали выходить на улицу.
«Да, я вижу, как толстеют мои клиенты, как они начинают выглядеть более болезненно. Меня это пугает. Я боюсь, что история из мультика „Валли“ к нам все ближе — наши люди тоже скоро будут иметь проблемы со здоровьем, лишний вес и откажутся двигаться самостоятельно. Это очень страшно», — говорит Илья.
А потому он рекомендует всем пользователям доставок чаще выходить на прогулку и дышать свежим воздухом. Помните, что курьер закрывает ваши потребности, связанные с монотонными и обыденными делами, но наслаждаться жизнью и видеть жизнь в ее полноте нужно вам. А потому будьте добрее и не забывайте про внешний чудесный мир.